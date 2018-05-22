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Почему в центре Минска трубопроводы быстрее изнашиваются? Спойлер: не потому, что старые

22 мая 2018 14:19
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Новости Беларуси. Какие зоны Минска требуют особо пристального внимания со стороны коммунальщиков, рассказал в программе «Большой город» Александр Драгун.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Порядка 30% трубопроводов у нас не с первого раза проходят испытания. Вот эти все участки мы выявляем. Больше – это старая часть города,

центр города – там более сложные условия эксплуатации трубопроводов.

Центр насыщен множеством сопутствующих коммуникаций, развитая дорожная сеть, канализация, водопровод, кабель, которые оказывают влияние наши трубопроводы. И процессы коррозии они интенсифицируют.

Кроме того, в центре города достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Это тоже оказывает влияние и вызывает интенсивную наружную коррозию наших трубопроводов. Но вот эти места мы стараемся выявлять и строить нашу работу по ремонту и реконструкции теплосетей таким образом, чтобы в первую очередь менять именно эти трубопроводы.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Драгун

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