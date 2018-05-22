«Минскводоканал» сможет дистанционно фиксировать данные счётчиков

Новости Беларуси. «Минскводоканал» планируют перенять венгерский опыт автоматической подачи данных счётчиков воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Минскводоканал» планируют перенять венгерский опыт автоматической подачи данных счётчиков воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о дистанционной фиксации использованных кубометров. В последний день месяца умный аппарат снимает показания и передаёт их в общую базу. В Минске уже работает пилотный проект в четырёх жилых домах. Так, белорусская столица может стать первым городом в мире с подобной технологией.
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Это перспективно будет и позволит решить на современном уровне с использованием технологий интернет вещей. Поэтому мы пригласили венгерских специалистов в Минск. Этот визит состоялся и мы уже достаточно предметно говорим о том, как возможно их предложение внедрить для города Минска. Мы показали задачу, которая стоит перед нами, встретились с нашей наукой, которая разрабатывает концепцию такой системы для города Минска.
Енё Фаллер, инвестиционный агент Беларуси в Венгрии:
Это проект будущего. Мы думаем, что на выгодной основе для обеих сторон, подпишем договор в пользу жителей города Минска.
В эти дни венгерская делегация посещает Беларусь. Это ответный визит. Не так давно с переговоров в Будапеште вернулась наша делегация. Программа зарубежных гостей рассчитана до конца недели. Запланированы встречи с белорусскими компаниями в сфере банковского дела, сельского хозяйства и фармацевтики. Уже известно, что страны начнут совместное производство биологически активных добавок.