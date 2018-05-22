Минские коммунальщики следят за состоянием трубопроводов онлайн

Новости Беларуси. Что может сократить сроки сезонного отключения горячей воды в столице, рассказал в программе «Большой город» главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Мы будем развивать систему операционного контроля трубопровода. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас все это работало в онлайн-режиме. Есть разработки нашего университета – БГУИР.

Они разработали для нас детектор повреждений.

Уже порядка 100 км за последние 3 года мы оснастили и можем видеть онлайн состояние системы.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»