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Минские коммунальщики следят за состоянием трубопроводов онлайн

22 мая 2018 14:26
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Новости Беларуси. Что может сократить сроки сезонного отключения горячей воды в столице, рассказал в программе «Большой город» главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Мы будем развивать систему операционного контроля трубопровода. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас все это работало в онлайн-режиме. Есть разработки нашего университета – БГУИР.

Они разработали для нас детектор повреждений.

Уже порядка 100 км за последние 3 года мы оснастили и можем видеть онлайн состояние системы.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Драгун

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