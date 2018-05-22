6 способов пережить отключение горячей воды

Новости Беларуси. Роддома, больницы, детские сады… Во время плановых отключений горячей воды холодную здесь подогревают бойлеры. Совсем по-другому обстоят дела в домах, рассказали в программе «Большой город» .

Когда объявление на подъезде холодно говорит об отсутствии горячей воды, а в домах пересохли краны, минчанам приходится надеяться только на свою фантазию. Здесь, как говорится, кто во что горазд!

Ксения – обладательница одной из самых длинных кос в Беларуси. Длина – не счесть по сантиметрам, больше метра. Обычной бутылки шампуня девушке хватает на пару заходов в душ. Словом, приходится изрядно повозиться. Без горячей воды – тем более. Ксения Худолей, минчанка: Неудобно. Больше часа уходит. Чтобы воду нагреть, куда-то ее перелить, развести.

В дни отключения горячей воды в парикмахерских большой наплыв клиентов. Приходят чаще, чем обычно. Наибольшим спросом пользуется, услуга «помыть голову». Вот и Михаила Мороза ледяной водой коммунальщикам заморозить не удалось. Парень нашёл выход из положения.

Михаил Мороз, минчанин: Живу рядом. Воду отключили. Забежал: и помыли, и постригли. Галина Кодь, заведующий салоном-парикмахерской №104: Это экономит электроэнергию, чтобы дома не греть. Особенно, когда срочно надо.

Впрочем, блеснуть головой можно и без горячей воды. Во время отключений некоторые даже экспериментируют со слишком экстремальными стрижками. Словом, настоящие мачо без горячей воды не плачут. Минчанин (острижен налысо): Мне голову вообще мыть не надо. Есть плюсы причёски.

Использовать сухой шампунь

Сухие шампуни, кастрюли, тазики… Кассу сегодня они делают стопроцентную. Сейчас это хит продаж. Хозтовары с прилавков разметают в считанные часы. Андроне специально приехала из Литвы отовариться белорусской косметикой. В корзинке и экспресс-помощник.

Андроне Паукштене, турист (Литва):

Спасает сухой шампунь. Каждый день не носиться с тазиками.

В Беларуси тем временем, разделились мнения по поводу того, редко или часто всё-таки мыться вредно. В общем, особо без горячей воды никто не страдает. Кто-то закаляется, а кто-то просто к плановым работам коммунальщиков относится с позитивом.

Минчанка:

Готовы: чайники греем большую кастрюлю, тазик есть. Даже два. Все будут живы-здоровы. Две недели все проживут.