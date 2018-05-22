6 способов пережить отключение горячей воды

Новости Беларуси. Роддома, больницы, детские сады… Во время плановых отключений горячей воды холодную здесь подогревают бойлеры. Совсем по-другому обстоят дела в домах, рассказали в программе «Большой город».
Новости Беларуси. Роддома, больницы, детские сады… Во время плановых отключений горячей воды холодную здесь подогревают бойлеры. Совсем по-другому обстоят дела в домах, рассказали в программе «Большой город».
Когда объявление на подъезде холодно говорит об отсутствии горячей воды, а в домах пересохли краны, минчанам приходится надеяться только на свою фантазию. Здесь, как говорится, кто во что горазд!
Традиционный способ: нагреть кастрюлю воды на плите
Ксения – обладательница одной из самых длинных кос в Беларуси. Длина – не счесть по сантиметрам, больше метра. Обычной бутылки шампуня девушке хватает на пару заходов в душ. Словом, приходится изрядно повозиться. Без горячей воды – тем более.
Ксения Худолей, минчанка:
Неудобно. Больше часа уходит. Чтобы воду нагреть, куда-то ее перелить, развести.
Сходить в парикмахерскую
В дни отключения горячей воды в парикмахерских большой наплыв клиентов. Приходят чаще, чем обычно. Наибольшим спросом пользуется, услуга «помыть голову». Вот и Михаила Мороза ледяной водой коммунальщикам заморозить не удалось. Парень нашёл выход из положения.
Михаил Мороз, минчанин:
Живу рядом. Воду отключили. Забежал: и помыли, и постригли.
Галина Кодь, заведующий салоном-парикмахерской №104:
Это экономит электроэнергию, чтобы дома не греть. Особенно, когда срочно надо.
Спасет короткая стрижка
Впрочем, блеснуть головой можно и без горячей воды. Во время отключений некоторые даже экспериментируют со слишком экстремальными стрижками. Словом, настоящие мачо без горячей воды не плачут.Минчанин (острижен налысо):
Мне голову вообще мыть не надо. Есть плюсы причёски.
Использовать сухой шампунь
Сухие шампуни, кастрюли, тазики… Кассу сегодня они делают стопроцентную. Сейчас это хит продаж. Хозтовары с прилавков разметают в считанные часы. Андроне специально приехала из Литвы отовариться белорусской косметикой. В корзинке и экспресс-помощник.
Андроне Паукштене, турист (Литва):
Спасает сухой шампунь. Каждый день не носиться с тазиками.
В Беларуси тем временем, разделились мнения по поводу того, редко или часто всё-таки мыться вредно. В общем, особо без горячей воды никто не страдает. Кто-то закаляется, а кто-то просто к плановым работам коммунальщиков относится с позитивом.
Минчанка:
Готовы: чайники греем большую кастрюлю, тазик есть. Даже два. Все будут живы-здоровы. Две недели все проживут.
Сходить в баню
Один из самых эффективных и приятных способов борьбы с отключением горячей воды – баня. Здесь можно помыться, получить удовольствие и для здоровья полезно.
Александр Степанович знает в бане толк. На своём девятом десятке только здесь и укрепляет здоровье. А как на днях водичка в красном кране закончилась, так сам Бог велел!
Александр Сесицкий, минчанин:
Горячей воды дома нет – и я пошел в баню.
Как ни странно, больше всего париться в белорусской баньке предпочитают мужчины. Этот ритуал обычно оставляют на конец недели.
Джамбул Чкоидзе, заведующий банно-оздоровительным комплексом «Лазня»:
С отключением горячей воды увеличивается посещаемость бани.
Помыться в гостях у друзей или родственников
Как вариант, ещё можно сходить в гости к тем, у кого есть горячая вода. Прийти раз в год к друзьям с шампунем и полотенцем. Словом, совместить приятное с полезным.
Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»