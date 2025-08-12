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Польша планирует нарастить производство снарядов «натовского» калибра до 200 тысяч в год

12 августа 2025 06:27
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Польша планирует значительно нарастить производство боеприпасов. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что за два года страна увеличит выпуск артиллерийских снарядов «натовского» калибра в 155 миллиметров до 200 тысяч в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует нарастить производство снарядов «натовского» калибра до 200 тысяч в год-2

В 2025-м планируется расширить производство до 30 тысяч. Туск также сообщил, что через три года в стране будут построены три новых завода по изготовлению боеприпасов. Отметим, сейчас расходы на оборону в Польше достигли 4,7 % ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Ранее министр обороны Польши заявил, что Варшава намерена увеличить численность армии до 500 тысяч человек.

# Международная политика

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