Польша планирует нарастить производство снарядов «натовского» калибра до 200 тысяч в год

Польша планирует значительно нарастить производство боеприпасов. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что за два года страна увеличит выпуск артиллерийских снарядов «натовского» калибра в 155 миллиметров до 200 тысяч в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м планируется расширить производство до 30 тысяч. Туск также сообщил, что через три года в стране будут построены три новых завода по изготовлению боеприпасов. Отметим, сейчас расходы на оборону в Польше достигли 4,7 % ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Ранее министр обороны Польши заявил, что Варшава намерена увеличить численность армии до 500 тысяч человек.