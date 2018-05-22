Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Ряд кадровых вопросов рассмотрел 22 мая Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые лица в дипломатическом корпусе. Назначены послы Беларуси в некоторых странах ЕС.
Новости Беларуси. Ряд кадровых вопросов рассмотрел 22 мая Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые лица в дипломатическом корпусе. Назначены послы Беларуси в некоторых странах ЕС.
Источник: president.gov.by/ru
Глава государства согласовал назначение на должности ректоров Брестского государственного технического университета и БГУИР. Назначен также новый ректор Академии управления.
Источник: president.gov.by/ru
Кроме того, обновился состав местной вертикали власти.