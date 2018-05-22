Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новые лица в дипломатическом корпусе. Назначены послы Беларуси в некоторых странах ЕС.

Новости Беларуси. Ряд кадровых вопросов рассмотрел 22 мая Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства согласовал назначение на должности ректоров Брестского государственного технического университета и БГУИР. Назначен также новый ректор Академии управления.