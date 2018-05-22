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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

22 мая 2018 10:37
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Новости Беларуси. Ряд кадровых вопросов рассмотрел 22 мая Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новые лица в дипломатическом корпусе. Назначены послы Беларуси в некоторых странах ЕС. 

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-1


Источник: president.gov.by/ru 

Глава государства согласовал назначение на должности ректоров Брестского государственного технического университета и БГУИР. Назначен также новый ректор Академии управления. 

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-4


Источник: president.gov.by/ru

Кроме того, обновился состав местной вертикали власти.  

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