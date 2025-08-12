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Курс молодого бойца – базовые профессиональные навыки в Академии МВД осваивают свыше 400 новобранцев

12 августа 2025 06:28
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В Академии МВД проходит курс молодого бойца для новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году их более 400.

Курс молодого бойца – базовые профессиональные навыки в Академии МВД осваивают свыше 400 новобранцев-2

В строгий распорядок вчерашние школьники втянулись всего за неделю – подъем в 6 утра, зарядка, уборка комнат и построения стали для них уже привычным делом. Первокурсники осваивают базовые профессиональные навыки: медицинскую, физическую, огневую, тактико-специальную подготовки, несут службу в нарядах, привыкают к дисциплине. Несмотря на непривычные пока условия и плотный график, юноши и девушки успешно справляются с нагрузкой. Вечерами свободного времени у них почти нет – его занимает строевая подготовка.

Уже скоро первокурсники принесут присягу, а кульминацией станет торжественный марш, к которому они усердно готовятся. Впереди у новобранцев еще три недели усиленных тренировок.

# Академия МВД Республики Беларусь

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