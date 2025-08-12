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В китайском городе Чунцин более 15 тысяч жителей эвакуированы из-за проливных дождей

12 августа 2025 06:26
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В китайской провинции Чунцин более 15 тысяч жителей эвакуированы из-за проливных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайском городе Чунцин более 15 тысяч жителей эвакуированы из-за проливных дождей-2

Накануне ливни обрушились на 16 районов и уездов. Прогнозируется повышение уровня воды в большинстве рек региона. Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек эвакуированы и на севере Китая из-за сильных осадков, они вызвали наводнения и оползни. Число жертв стихии достигло 13, более 30 человек пропали без вести.

# Природные катаклизмы

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