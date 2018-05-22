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«Работать будем в достаточно сложных условиях»: на Партизанском проспекте в Минске проведут масштабный ремонт трубопровода

22 мая 2018 14:22
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Новости Беларуси. Какие новации в эксплуатации тепловых сетей внедряются в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В этом году в районе Партизанского проспекта – это тепломагистраль №5 проходит –

мы будем менять трубопровод диаметром 800 и 1000 миллиметров.

Работать будем в достаточно сложных условиях – были там повреждения и в отопительный период. Мы вот это учли, и в этом году проведем там значительные работы.

Как минчанам пережить отключение горячей воды: «Большой город»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Драгун

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