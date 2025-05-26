Как меняются правила работы для иностранцев и откуда приезжают в Беларусь? Обсудили эксперты

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения важны и почему? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы. Решение по мигрантам принято в интересах белорусов

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Почему должна быть хорошая ответственность и в сети Интернет, когда молодые люди, не владея вопросом, начинают на себя слишком много брать? Посмотрите, какая у них была агитация: с одной стороны, они ведут блог «уезжайте за границу, в Польшу и так далее, учитесь». Следующий у них блог, где они критикуют страну, сами не хотят распределения, не хотим в регионы ехать. Как мы можем решить вопрос? Хочет – в войска, а хочет – мы его можем отправить в какой-нибудь регион. Он в Минске агитирует, а мы его в Хойники работать. Граждане должны понимать: надо слушать тех, кто за это отвечает. Министерство внутренних дел – у них прямая обязанность: контроль миграционных потоков. Плюс еще работают другие службы с этим.

Второй момент. Люди не разбираются в экономике. Что такое рабочая сила? Это производственный ресурс. Пожалуйста, у вас на экспортоориентированном предприятии не будет хватать ресурсов. Это ударит по всему трудовому коллективу, потому что вы потеряете определенные ниши, будете менее конкурентоспособным за счет того, что у вас не хватает рабочей силы. Поэтому вы должны понять: это решение принято в интересах белорусов. Это необходимость для того, чтобы наша экономика работала. И третье. Если есть какое-то беспокойство, мы должны работать с вами на упреждение. Нет белорусов, которые хотят работать? Почему набирают иностранцев на заводы? Кирилл Казаков, СТВ:

Могилев – город, в котором почти 350 тысяч населения. Что, нет людей, которые хотели бы работать?

Валентина Рубан, заместитель директора по быту и идеологической работе Могилевского домостроительного комбината:

Есть, но это лишним не будет. Это трудовой ресурс, который добросовестно работает, качественно. У нас из 35 рабочих двое у нас уже прошли обучение. Обучение у нас совершенно бесплатное, предприятие обучает формовщиков изделий конструкций. 20 человек изъявили желание, и они уже проходят обучение. Теперь у нас стоит вопрос о том, поскольку у нас спецразрешение на подсобного рабочего оформлено, теперь мы оформляем документы. Они у нас будут работать формовщиками. Читайте также: Гриц: лишь одна страна в Европе восполняет естественное население – это Монако Сотрудник могилевского комбината о мигрантах: «Они работают точно так, как и наши граждане» За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич Главная задача – создание эффективной экономики, и миграция является одной из составляющих

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Главная задача – это создание эффективной экономики, и миграция является одной из составляющих. Я перечислю другие составляющие: это эффективная экономика, эффективные рабочие места. Президент об этом говорил: это производительность труда, которая у нас даже не в два-три, а в четыре, пять и шесть и даже больше. В Израиле сегодня выручка, у них приблизительно такое же количество живущих, около 10 миллионов, у них приблизительно такое же количество работников, занятых в экономике, и у них выручка – более 500 миллиардов долларов США. У нас – 72 миллиарда. Есть куда расти. Представляете, если бы мы подняли эффективность экономики?.. То есть темы привлекать чужих работников нет. Вторая тема – это технологии. Президент говорит: пятый, шестой даже технологический уклад, мы перепрофилируем на рабочие места, где не надо столько работников.

Георгий Гриц:

Еще одна тема – это демография. То есть мы находимся в странах, и эта тенденция всех сегодня разных стран, где естественная убыль населения не покрывается естественным приростом населения. Цифра у нас: на одну женщину пять лет назад 1,7 рождалось ребенка, сегодня эта цифра – 1,4. И эта цифра соответствует тенденциям, трендам западным. В Европе сегодня (последнюю Евростат статистику публиковал, статистика 2025 года, но отчет – статистика 2024 года) всего лишь одна страна в Европе восполняет естественное население – это Монако. Еще надо разобраться, за счет чего там восполняется. То есть это тоже проблема. На этом фоне, если мы говорим сегодня про экспорт-импорт рабочей силы, есть другая составляющая, которую мы сейчас не обсуждаем, – это эмиграция, то есть вывоз, уход населения, нашей рабочей силы. Какая критическая масса мигрантов для 10 миллионов белорусов? Кирилл Казаков, СТВ:

Что такое критическая масса для 10-миллионного населения? Это сколько? Вадим Боровик:

Один момент – как это все организовано? В Арабских Эмиратах 90 % мигрантов. Для каждого государства это отдельно. Это зависит от уклада, от законодательства, от того, как работает система. Кирилл Казаков:

Сколько у нас эта критическая масса? Вот 2 миллиона приехавших для 10 миллионов – это критическая масса?

Владимир Маргевич, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Мы по таким прогнозам еще не просчитывали. Во всяком случае, если то законодательство, которое сегодня существует что в области трудовой миграции, что в области контроля за миграционными потоками, я думаю, оно позволит контролировать и регулировать эти процессы. Георгий Гриц:

Вопрос, мне кажется, поставлен некорректно. Вопрос, насколько эти мигранты интегрируются и воспринимают нашу исконную среду, ментальность белорусов. А она очень специфичная. Это не Украина, это не Россия. Переведите хотя бы слово «памяркоўныя». Почему наниматель обязан заключить трудовой договор с мигрантом в течение 30 дней?

Тамара Красовская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

Какие бы иностранцы ни были, есть закон Республики Беларусь, и он для всех граждан одинаковый. Когда приезжает иностранная рабочая сила, независимо, в провинцию или в город, наниматель заключает с ним трудовой договор в течение 30 рабочих дней. Это обязательно. Это делается для того, чтобы трудовой мигрант не мог заниматься нелегальной трудовой деятельностью. Если он едет к конкретному нанимателю, он заключает с ним трудовой договор и переход к другому нанимателю не должен быть осуществлен. Кирилл Казаков:

Отношения людей. Я представляю деревню, в которой живут 200 человек. И приезжают 10-15 иностранцев. Возникают ли там какие-то споры? Тамара Красовская:

Нет. Из практики своей работы хочу сказать, что у нас настолько толерантный народ, доброжелательный и гостеприимный – места всем хватит! Как сказал наш Президент, главное – чтобы они хотели работать. Если они работают, создают семьи, хорошо себя ведут, то наши белорусы еще и помогают. Почему мигранты со всех стран хотят ехать на работу в Беларусь?