Боровик: в Европе брали мигрантов на иждивение – мы этого допустить не должны

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы.

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Некоторые страны в Европе допустили ошибки. Они очень серьезную социальную помощь оказывали, именно выплаты, жилье, то есть они брали на иждивение. И уже шел принцип такой: больше привезу, еще нарожаю, а работать не спешим.

Этого мы допускать не должны. Почему? Не потому, что мы жадны, а потому, что у нас есть не занятые в экономике. Если у нас с вами сегодня нет высокого уровня безработицы, она минимальная, и у нас есть потребность в рабочей силе, когда мы еще завозим ее за рубежа, то у меня есть вопрос к лицам, не занятым в экономике, что они чего не ждут.

Поэтому должно быть три визита милиционера. Первый раз – познакомились, второй раз –предупреждение, третий раз – «химия».