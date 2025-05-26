Боровик: в Европе брали мигрантов на иждивение – мы этого допустить не должны
Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы.
Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:
Некоторые страны в Европе допустили ошибки. Они очень серьезную социальную помощь оказывали, именно выплаты, жилье, то есть они брали на иждивение. И уже шел принцип такой: больше привезу, еще нарожаю, а работать не спешим.
Этого мы допускать не должны. Почему? Не потому, что мы жадны, а потому, что у нас есть не занятые в экономике. Если у нас с вами сегодня нет высокого уровня безработицы, она минимальная, и у нас есть потребность в рабочей силе, когда мы еще завозим ее за рубежа, то у меня есть вопрос к лицам, не занятым в экономике, что они чего не ждут.
Поэтому должно быть три визита милиционера. Первый раз – познакомились, второй раз –предупреждение, третий раз – «химия».
Вадим Боровик:
У нас есть мусороперерабатывающий завод под Минском. Не хочешь ты идти на зарплату 2-3 тысячи, мы тебе за 600 рублей на домашнюю химию, будешь заниматься переработкой мусора. Такая должна быть дисциплина.
Мы же не можем с вами по щелчку в шестой уклад экономики уйти. А дефицит рабочей силы возник. По мере того, как у нас будет больше отдача от рабочей силы, технологично будет производство, мы, конечно, будем в меньшей степени нуждаться.
Вадим Боровик:
В этой связи мы должны с вами контролировать процесс самовозрождения. Мы должны дисциплинировать рабочую силу, которая приезжает из-за рубежа. Пока их меньше, пока не создалась критическая масса, они себя ведут так, как мы требуем. Чем их будет больше, если вы не создадите дисциплину в ходе процессов трудовых, то потом, получив критическую массу, они могут начать себя вести по-другому.
Мы сюда приглашаем рабочую силу с уважением, ведем себя толерантно, но обязаны соблюдать наши принципы, нормы. Я встречался с девушкой из Татарстана. Она сказала: «Вадим, узнав тебя, я поняла, что наши мужчины не такие строгие».
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