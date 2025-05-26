За 5 месяцев 2025-го депортировано около тысячи иностранцев – Депортамент по гражданству и миграции МВД

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы контролируем этих людей? Самый главный запрос у белорусов – приедут сюда те же самые пакистанцы, узбеки, таджики. Они контролируемы милиционерами?

Владимир Маргевич, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Да, обстановка, несмотря на увеличение трудовых мигрантов, обстановка остается контролируемой. Миграционная ситуация меняется. Увеличивается число трудовых мигрантов, увеличивается число студентов, но вместе с тем количество совершенных ими правонарушений, преступлений находится в поле зрения органов внутренних дел. После драки с марокканцами в Гомеле вынуждены были реагировать и пытались тогда в социальных сетях «растащить», сказать о том, что это те самые пакистанцы и на волне хайпа поднять общественный резонанс.