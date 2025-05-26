За 5 месяцев 2025-го депортировано около тысячи иностранцев – Депортамент по гражданству и миграции МВД
Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы контролируем этих людей? Самый главный запрос у белорусов – приедут сюда те же самые пакистанцы, узбеки, таджики. Они контролируемы милиционерами?
Владимир Маргевич, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Да, обстановка, несмотря на увеличение трудовых мигрантов, обстановка остается контролируемой. Миграционная ситуация меняется. Увеличивается число трудовых мигрантов, увеличивается число студентов, но вместе с тем количество совершенных ими правонарушений, преступлений находится в поле зрения органов внутренних дел.
После драки с марокканцами в Гомеле вынуждены были реагировать и пытались тогда в социальных сетях «растащить», сказать о том, что это те самые пакистанцы и на волне хайпа поднять общественный резонанс.
Алена Сырова, СТВ:
Когда в конечном счете в сводке МВД прозвучала информация о том, что эти марокканцы выдворены из страны за нарушение законодательства, а через несколько дней была история, по-моему, с афганцами, пакистанцами, еще какие-то другие...
Тут же стали говорить о том, что, мол, белорусские власти пытаются это сделать, чтобы успокоить население. Мне кажется, что такая работа, в принципе, велась и до этой всей истории. Просто, наверное, внимание особо не обращали...
Владимир Маргевич:
Работа осуществляется в постоянном режиме. Органы внутренних дел во взаимодействии с иными заинтересованы в случае нарушений законодательства как в области правового положения иностранцев, так и в иных нарушениях, в случае выявления данных вопросов…
Если есть вопросы именно в части привлечения и если есть штрафные санкции – это одно. Но если вопрос касается ужесточения режима в отношении этой категории иностранцев, то принимается решение об их выдворении. Только за 5 месяцев 2025 года уже депортировали и выслали из Республики Беларусь около тысячи иностранцев.
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