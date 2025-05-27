В Минске стартовал юбилейный международный турнир по боксу памяти В. Ботвинника

В столице стартовал 25-й юбилейный международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. За награды спорят представители четырех стран – Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Всего в соревнованиях принимают участие 140 боксеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение четырех дней ребята в возрасте до 16 лет будут вести борьбу за награды в 19 весовых категориях. Парни оспорят 13 комплектов медалей, а девушки – 6. Данный старт для наших боксеров является отборочным к юниорскому чемпионату Европы, который состоится в июне 2025 года. Правда, место проведения форума еще не определено. Тем не менее белорусскому тренерскому штабу необходимо комплектовать команду, которая способна претендовать на пьедесталы.

Александр Ботвинник, председатель Белорусской федерации бокса:

Радует то, что мастерство наших спортсменов на сегодняшний момент значительно стало превосходить отдельных спортсменов. Очень радует то, что сегодня тактико-тактически мы очень хорошо готовимся, и мы видим на сегодняшний момент, что дети действительно растут. Я помню первый турнир, он назывался «Олимпийские надежды», был 1998 года, в честь 60-летия Ботвинника Владимира Владимировича, и действительно он в себе какую-то изюминку нес. И с начала своего существования он всегда объединял детей разного возраста для того, чтобы готовиться к переходному периоду именно профессионального боксерского, любительского бокса.

В стартовый день состоялись 32 поединка, ну а полуфинальные встречи запланированы на четверг, 29 мая. Победители во всех весовых категориях определятся 30 мая.