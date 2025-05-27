Напомним, что в ходе визита в нашу страну Вайткус сделал ряд заявлений, критикующих правительство Литвы. В том числе подверг сомнению эффективность западных санкций против Беларуси и России, назвав их «выстрелом себе в ногу». Адвокат политика прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что цель поездки его клиента заключалась в попытке восстановить диалог между Вильнюсом и Минском. Однако литовские власти не оценили такой жест и вновь предпочли закрыть рот тому, кто не согласен с официальной позицией. И тем не менее Беларусь, несмотря на все выпады прибалтийских соседей, продолжает терпеливо придерживаться миролюбивой политики.