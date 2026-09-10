Прямой эфир

Новости по тегу #Трудоустройство

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси
10 сентября 2026 11:25

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ
09 сентября 2026 06:53

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования
10 августа 2026 18:21

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования

Успешный старт карьеры! Узнали, как встречают молодых специалистов на предприятиях
03 августа 2026 18:22

Успешный старт карьеры! Узнали, как встречают молодых специалистов на предприятиях

Не работа, а сплошной курорт? Студенческие отряды ОСВОД заработали в Гомеле
02 июня 2026 17:45

Не работа, а сплошной курорт? Студенческие отряды ОСВОД заработали в Гомеле

Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом
02 июня 2026 15:17

Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета
29 мая 2026 14:48

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета

Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться
28 мая 2026 11:18

Где подростки могут найти работу на лето? Рассказываем, как официально устроиться

Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги
11 мая 2026 13:14

Трудоустройство подростков – рассказываем, где можно заработать первые деньги

В Беларуси планируют трудоустроить около 140 тысяч молодых людей в 2026-м
23 апреля 2026 06:44

В Беларуси планируют трудоустроить около 140 тысяч молодых людей в 2026-м

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства
12 марта 2026 06:05

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства

За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью
18 февраля 2026 08:05

За прошедшую пятилетку в Минской области трудоустроили более 270 человек с инвалидностью