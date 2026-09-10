Новости по тегу #Трудоустройство

Все это – часть проекта «Учись и работай».
Инициатива «Учись и работай» стартовала в июне по поручению Президента. Ее цель – помочь студентам устроиться на работу по специальности еще до получения диплома.
«Более 140 профессий на наших ведущих предприятиях, студенты старших курсов могут официально трудоустроиться».
Август в Беларуси традиционно открывает новый кадровый сезон. Трудовые коллективы принимают молодых специалистов. Всего их около 60 тысяч.
В Гомельской области в составе студенческих отрядов в 2026 году планируют трудоустроить более 11 тысяч юношей и девушек.
Официальный старт очередного трудового семестра дадут 5 июня.
«Несмотря на сокращенную продолжительность рабочей недели, заработная плата сохраняется за ребенком в размере той заработной платы, которая установлена штатным расписанием и тарификационными требованиями работника».
Лето – это не только солнце, отдых и каникулы. Для многих школьников это еще и первая возможность заработать свои деньги.
С каждым годом все больше молодых людей ищут возможность не просто провести каникулы, а по-настоящему наполнить их смыслом. Ребята пробуют себя в разных профессиях и делают шаг в большой мир взрослой жизни.
Актуальная информация размещается на сайтах школ, управлений образования и на платформе «Молодежь Беларуси».
Масштабная поддержка охватила разные категории граждан и включала целый комплекс мер. В частности, около 13,5 тысяч безработных прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Подход к каждому – индивидуальный. В первоочередным порядке желающих направляют на профессиональное обучение.
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