Сотрудник могилёвского комбината о мигрантах: «Они работают точно так, как и наши граждане»

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников?

Валентина Рубан, заместитель директора по быту и идеологической работе Могилевского домостроительного комбината:

Мы были очень заинтересованы в том, чтобы к нам приехали граждане на работу. В октябре прошлого года мы хотели, но не получалось. В октябре два человека, граждан Туркменистана, были трудоустроены. В настоящее время 35 человек у нас работает.

Кирилл Казаков, СТВ:

Все туркмены?

Валентина Рубан:

И все, да. И мы еще ждем 30 человек. Уже у нас есть спецразрешения, и они готовы к нам прибыть и трудоустроиться. Я хочу сказать, они работают точно так же, как и наши граждане, ничуть не хуже. И мы создаем условия для проживания этих граждан. Вот, если я остановлюсь, допустим, у нас две свои ведомственные квартиры, в которых проживают. Созданы условия: это и спальное место, и бытовые условия.

Кирилл Казаков:

То есть я прекрасно понимаю, что это, скорее всего, не отдельная квартира для человека.

Валентина Рубан:

Нет.

Кирилл Казаков:

А-ля коммуналка?

Валентина Рубан:

Вроде того. У нас в квартире проживает 7 человек. Довольно-таки большая квартира. Это собственность нашего предприятия, где обустроено не только спальное место, где и мебель, и оборудованная стиральная машина, холодильник. Все точно так же, как живут наши белорусы. Но еще у нас проживают и в общежитии немножко. Поэтому готовы мы рассматривать варианты и трудоустраивать.