За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич

На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы.

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников?

Владимир Маргевич, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Если касаться хотя бы 2023 года, то это количество было совершенно небольшим. Но изменилось законодательство в области внешней трудовой миграции, и с первого полугодия 2023 года увеличились потоки трудовой миграции.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но это сколько в цифрах?

Владимир Маргевич:

Если брать, допустим, 2024 год – эта цифра увеличилась в 2,8 раза. То есть, если было 13 тысяч трудовых мигрантов...

Кирилл Казаков:

На всю страну?

Владимир Маргевич:

Да, на всю страну. Она увеличилась до 34 тысяч.