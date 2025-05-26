Прямой эфир

За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич

26 мая 2025 16:01
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Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников?

На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить самые актуальные вопросы.

За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич-2

Владимир Маргевич, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Если касаться хотя бы 2023 года, то это количество было совершенно небольшим. Но изменилось законодательство в области внешней трудовой миграции, и с первого полугодия 2023 года увеличились потоки трудовой миграции.

Кирилл Казаков, СТВ:
Но это сколько в цифрах? 

Владимир Маргевич:
Если брать, допустим, 2024 год – эта цифра увеличилась в 2,8 раза. То есть, если было 13 тысяч трудовых мигрантов...

Кирилл Казаков:
На всю страну?

Владимир Маргевич:
Да, на всю страну. Она увеличилась до 34 тысяч.

# Кирилл Казаков

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