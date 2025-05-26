9900 иностранцев только в Минской области – член Совета Республики о работе мигрантов в регионах

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников?

Тамара Красовская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

В Минской области сегодня 9 900 иностранных граждан.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это какие страны?

Тамара Красовская:

В основном это граждане Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Китая, в том числе. На территории Минской области находится «Великий камень».

Но я хотела бы сказать, что нет опасений, что к нам едут мигранты. Слава богу, что они едут, потому что у нас сегодня достаточно вакантных рабочих мест. Но самое главное – в нашей стране это не хаотичный процесс с трудовой миграцией. Самое главное, что у нас он контролируем государством. То есть этот рынок иностранных граждан контролируется с самого начала. Служба миграции, мы же проверяем все. К нам в службу труда, занятости и социальной защиты с миграцией приходит заключение о том, чтобы мы посмотрели, куда приезжает, на какое рабочее место и в какую организацию. Есть перечень конкретных предприятий, куда можно брать иностранную рабочую деятельность.

Кирилл Казаков:

В сельское хозяйство активно люди приезжают?

Тамара Красовская:

Активно приезжают. У нас очень много примеров в Узденском, в Клецком, Минском, в Дзержинском районах, где иностранные граждане очень успешно работают, потом привозят свои семьи, увеличивается их семья, и заявляют о гражданстве.

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