В НОК Беларуси прошёл финал республиканского турнира «БрэйнБатл»

Четвертый год подряд в Национальном олимпийском комитете Беларуси проходит финал республиканского турнира «БрэйнБатл», в котором принимали участие сильнейшие команды со всех регионов страны. Победу одержали представители Витебской области, серебряные награды уехали в Могилев, а замкнули тройку сильнейших гомельчане, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Чтобы бороться за награды в спортивно-интеллектуальном конкурсе, ребята прошли областной отбор. В финал вышли семь дружин, которым предстояло блеснуть спортивной эрудицией в течение пяти туров и не допустить ошибки в ответах на 25 вопросов. Команда Могилевской области составлена из учащихся технологического колледжа. Ребята – двукратные победители турнира. Лиана Журова – игрок со стажем, она мечтает стать маркетологом, ее любимые спортсмены – Нелли Ким и Иван Литвинович.

Лиана Журова, победительница турнира (Могилевская область):

Я с самого детства, как и вся моя семья, интересовалась спортом. Поэтому для меня огромная честь быть здесь и показать свои знания. Я знаю историю своей страны, я знаю достижения наших людей, и это позволяет гордиться.

Наталья Апончук, председатель Белорусской олимпийской академии:

Впервые мы запустили этот проект в 2022 году совместно с Белорусской ассоциацией студенческого спорта. И, в принципе, рассчитывали как раз на учащихся средних специальных учреждений образования. И на самом деле на сегодняшний день очень большое внимание уделяется этому проекту непосредственно в учреждениях. С каждым годом все сложнее эти вопросы составлять и придумывать, потому что ребята готовятся. В финальной части турнира приняли участие и известные спортсмены разных лет. Дружине Гродненской области, в частности, помогала двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Юлия Бичик. Брест поддержал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Любые достижения в спорте – это не только сила. Все мы знаем, что сила в знаниях. Поэтому вот этот турнир, батл, который здесь организуется, показывает, что в спорте достигают не только мышечной массой, но прежде всего знаниями. Ребята участвуют в интеллектуальном турнире в этом плане, но они 100 % занимаются все спортом.