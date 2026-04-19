Новости по тегу #Тамара Красовская

Почему в нашей стране забота о человеке рассматривается как основа национальной политики? Обсудили с гостьей программы.
Всего в Минской области в сфере соцзащиты населения работают свыше 4,5 тысяч специалистов.
Ориентир на ближайшую пятилетку в развитии социальной сферы – повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий. Прочный фундамент уже заложен, в том числе в вопросе пенсионного обеспечения.
Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. Уже четвертый год подряд следует неизменным курсом. Через боль и подвиг войны – к миру, взаимопониманию и дружбе между народами.
Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения важны и почему? Эксперты обсудили самые актуальные вопросы.
«В основном это граждане Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Китая, в том числе».
Об уникальном новом ТЦСОН Минского района, законах и взаимодействии с пожилыми рассказала Тамара Красовская.
Центр отвечает лучшим стандартам. Его ввод в эксплуатацию позволит нескольким сотням человек ежедневно получать доступ к соцуслугам.
Закрепляемость молодых специалистов с каждым годом увеличивается.
В Минской области продолжают оказывать помощь тем, кто пострадал после июльского урагана.
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