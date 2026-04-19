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Новости по тегу #Тамара Красовская

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором
19 апреля 2026 13:56

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором

В Слуцке наградили лучших работников социальной защиты Минской области
22 января 2026 14:05

В Слуцке наградили лучших работников социальной защиты Минской области

Пенсии в Беларуси за прошлую пятилетку выросли в 1,8 раза – Красовская
21 января 2026 13:34

Пенсии в Беларуси за прошлую пятилетку выросли в 1,8 раза – Красовская

Слёзы и ужас, пробирающий до костей – 200 лучших школьников посетили Хатынь в рамках проекта «Поезд Памяти»
24 июня 2025 17:24

Слёзы и ужас, пробирающий до костей – 200 лучших школьников посетили Хатынь в рамках проекта «Поезд Памяти»

Как меняются правила работы для иностранцев и откуда приезжают в Беларусь? Обсудили эксперты
26 мая 2025 18:57

Как меняются правила работы для иностранцев и откуда приезжают в Беларусь? Обсудили эксперты

9900 иностранцев только в Минской области – член Совета Республики о работе мигрантов в регионах
26 мая 2025 17:40

9900 иностранцев только в Минской области – член Совета Республики о работе мигрантов в регионах

Как развивается социальное обслуживание населения в Беларуси – поговорили с членом Совета Республики
12 января 2025 14:19

Как развивается социальное обслуживание населения в Беларуси – поговорили с членом Совета Республики

Кочанова приняла участие в открытии нового здания ТЦСОН Минского района
09 января 2025 17:39

Кочанова приняла участие в открытии нового здания ТЦСОН Минского района

Сколько молодых специалистов остаются на работе после распределения? Узнали у эксперта
08 января 2025 17:24

Сколько молодых специалистов остаются на работе после распределения? Узнали у эксперта

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана
15 августа 2024 19:06

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана

В Беларуси избрали сенаторов – с какими программами идёт в парламент новый созыв?
04 апреля 2024 17:49

В Беларуси избрали сенаторов – с какими программами идёт в парламент новый созыв?

Семью из 14 человек эвакуировали из сектора Газа. В Беларуси у них родится ещё один ребёнок
17 ноября 2023 13:52

Семью из 14 человек эвакуировали из сектора Газа. В Беларуси у них родится ещё один ребёнок