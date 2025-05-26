Гриц: лишь одна страна в Европе восполняет естественное население – это Монако

Почему пришло время пересмотреть законодательство в сфере внешней трудовой миграции? Какие изменения и почему важны? Откуда едут в Беларусь на работу и есть ли в этом профстимул для наших соотечественников?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

По цифрам. Я озвучу несколько потоков. Туркменистан. Сегодня 50 % трудовых мигрантов являются гражданами Туркменистана. Их цифры составляют порядка 50 тысяч на конец прошлого – начало этого года. Украинцы сегодня во многом бегут от войны, но они же не на иждивении в государстве, они работают, они привлекли свои капиталы, которые накопили. Какая их цифра? Их цифра – около 500 тысяч граждан. Это не капли в море.

Россия – сегодня у нас единый рынок труда. Был Высший госсовет, Президент где-то в декабре проводил вместе с Владимиром Путиным. Как вы понимаете, два президента поднимают темы знаковые, на уровне нацбезопасности. И Александр Григорьевич сказал: «Владимир Владимирович, нас беспокоит, что рабочая сила, квалифицированная белорусская, уходит туда». И эти цифры очень большие, востребованность: только лишь 500 тысяч инженерных работников, инженеров в России востребованы для того, чтобы наполнить. Кого они будут брать? Естественно, лучше белорусов. Рабочих сколько? В течение пяти последующих лет, начиная с 2025 года, им надо 11 миллионов работников, и статистика официально говорит, что сегодня порядка 200 тысяч белорусов уже работает. Официально, неофициально – тут трудно проконтролировать. Поэтому проблема очень серьезная. Но это не значит, что надо отказываться. Проблема есть.