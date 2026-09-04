Новости по тегу #Иностранцы в Беларуси

Ядовитый дикорос иностранцы собрали недалеко от строительной площадки, где работали.
Врач-стоматолог Молхам Альфарес отправился в нашу страну за мечтой – получить образование. Специалиста очень ждали в Борисове. Город стал для него родным.
К нам едут на экскурсии, за вкусной гастрономией, шоппингом – в общем, за новыми эмоциями. В высокий сезон бронировать отель приходиться за несколько месяцев.
«Темп сейчас порядка 127 % к прошлому году, то есть мы уже на сегодня без малого 30 миллионов заработали».
Более 8 тысяч человек работают в Минской области, 85 % – рабочие кадры. Основные сферы занятости – строительство, промышленность, торговля и сельское хозяйство.
За 3,5 десятилетия независимости нашего государства туризм прошел путь от советского наследия до полноценной отрасли экономики. Страна постепенно училась принимать гостей и привлекать предлагать свой уникальный продукт. И у нас получилось.
Каждый год программа становится только насыщеннее: экскурсии, знакомство с белорусскими традициями, кухней, а главное, живое общение со сверстниками.
Сегодня семья с тремя детьми разместилась в поселке под Минском. Здесь они нашли то, чего им так не хватало на родине, – спокойствие и человеческое отношение.
В нашу страну Мухаммед пока приехал один. В Сирии осталась жена и двое детей. Главная задача сейчас – свить для них надежное гнездышко.
«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе, как минимум, хотя бы 8 часов надо работать», – отметила Татьяна Лугина.
«В отдельных случаях иностранец может быть выдворен из нашей страны из-за однократного грубого нарушения законодательства».
Медицина – наш бренд, ради которого едут за тысячи километров. Больше всего путешественников из Казахстана, России и Боснии и Герцеговины. Пообщались с теми, кто едет к нам за здоровьем.
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