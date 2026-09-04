Прямой эфир

Новости по тегу #Иностранцы в Беларуси

Белорусские медики спасли граждан Туркменистана после тяжелого отравления бледной поганкой
04 сентября 2026 17:11

Белорусские медики спасли граждан Туркменистана после тяжелого отравления бледной поганкой

Брат рассказал, что в Беларуси просто вау! Пообщались с врачом из Сирии, который работает в Борисове
01 сентября 2026 14:03

Брат рассказал, что в Беларуси просто вау! Пообщались с врачом из Сирии, который работает в Борисове

«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян
18 августа 2026 17:19

«Контент из Беларуси сейчас очень залетает!» Минск стал главным зарубежным городом для отдыха у россиян

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев
17 августа 2026 17:11

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев

В экономике Беларуси заняты свыше 35 тысяч трудовых мигрантов
15 июля 2026 06:24

В экономике Беларуси заняты свыше 35 тысяч трудовых мигрантов

Сюда хочется возвращаться! Как Беларусь превратила туризм в мощный бренд
03 июля 2026 11:53

Сюда хочется возвращаться! Как Беларусь превратила туризм в мощный бренд

В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей
01 июля 2026 17:14

В «Зубренке» этим летом примут на оздоровление около 270 иностранных детей

Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню
23 июня 2026 14:06

Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился
11 июня 2026 14:57

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»
07 июня 2026 17:44

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?
07 июня 2026 17:37

Относимся с пониманием, но считаем только до 5. За что могут депортировать иностранца из Беларуси?

Победить рак и вернуть зрение – почему тысячи иностранцев выбирают лечиться в Беларуси?
24 мая 2026 17:17

Победить рак и вернуть зрение – почему тысячи иностранцев выбирают лечиться в Беларуси?