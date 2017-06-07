Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

Новости Беларуси. 1 июня – День защиты детей. От чего взрослым надо их защищать? Как помочь им стать уверенными в себе, добиться успеха во взрослой жизни? К чему может привести наша чрезмерная к ним любовь и опека? Как отвлечь их от телефонов и компьютеров? И какие большие возможности для этого предоставляет «Большой город». На эти и другие вопросы отвечает врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям Инна Третьяк.

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«Недаром у нас в стране даётся целых 3 года мамочке, чтобы она уделяла ребёнку время. И инвестировала в него любовь»

«Нужно уходить от нравоучений, занудности. Не доводить до состояния, когда ребёнок от тебя прячется в Интернете»

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«Если ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать – это уже невроз навязчивых состояний»

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