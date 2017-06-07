Психолог – родителям: «Не нужно стремиться быть идеальными, это неестественно»

Новости Беларуси. Как не избаловать ребёнка, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Как найти границу родителям? Ведь они, защищая ребёнка, окутывая своей любовью, делают это абсолютно искренне и думают, что это всё ведёт к добру. В результате мы получаем избалованного ребёнка, с которым не знают, что делать ни родители, ни потом воспитатели. Как найти вот эту границу, где остановиться вовремя и дать ребёнку развиваться самому?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Не нужно стремиться быть идеальным, это неестественно. Вот, когда ты все свои силы, и все свои способности, возможности направляешь именно на творение или создание вот этого идеала, тогда ничего не получается.

Лучше всего быть естественным.

Когда мы понимаем, что сегодня наступил день, и я вижу своего ребёнка, и я понимаю, что с этим делать, спокойно и просто, тогда мы и не нарушим эту границу. Тогда мы и не перестараемся, тогда мы будем естественными, и всё будет идти своим чередом.