Как на ребёнке сказываются скандалы в семье: «В лучшем случае, это – невроз»

Новости Беларуси. Если ребёнок становится постоянным свидетелем скандалов в семье, какой отпечаток это может наложить на его дальнейшую жизнь, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

В лучшем случае, это – невроз. И начинается это – либо очень сильные страхи, либо тики присоединяются, либо истерические реакции, либо он, вообще, становится – у некоторых и эпиактивность появляется. Тем более, если там внутриутробно было не всё гармонично, не всё, так скажем, как положено было по природе, то, конечно, проявляются – там, где тонко, там и рвётся. Это уже неврологическая симптоматика, и такая, скажем, психотерапевтическая, психиатрическая симптоматика. Поэтому с этим нужно работать специалистам: на ранних этапах это – врачи-неврологи, на поздних этапах – это врачи-психотерапевты, психологи, допустим, если это детские учреждения.

А уже, если совсем всё плохо, то, конечно, психиатры.

И, конечно же, психологию никто не отменял – то есть, эмоции и чувства. А эмоции и чувства, опять-таки – не оставлять ребёнка одного, не нужно, чтобы он был свидетелем этих скандалов. Потому что, в противном случае, если мы не изменяем среду, в которой ребёнок пребывает, то тогда мы его укладываем в больницу, им занимаются врачи.