«Недаром у нас в стране даётся целых 3 года мамочке, чтобы она уделяла ребёнку время. И инвестировала в него любовь»

Новости Беларуси. Что подразумевает настоящая любовь к ребёнку, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Недаром у нас в стране даётся целых три года мамочке, чтобы она уделяла своему ребёнку время. И инвестировала в него любовь. Что такое любовь?

Многие думают, что любовь – это, когда всё прекрасно, когда всё хорошо, когда кругом цветы и всё, вообще, прелестно.

На самом деле, любовь – это огромные трудности, которые мы преодолеваем сами, прежде всего, в себе, и пытаемся не нести, не навязывать их своим детям. То есть, если мы не нарушаем вот этот закон свободы воли, тогда жизнь сама расставляет всё на свои места. И тогда нам остаётся просто инвестировать любовь. Но какую любовь? Преодолевая себя, мы отдаём всё самое лучшее детям. Не свои какие-то некорректности и то, что мы не доработали в себе.