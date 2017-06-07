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«Ребёнок в 4,5 месяца беременности уже всё слышит, и лучше всего – мужской тембр». Отцам советуют говорить с животом

07 июня 2017 18:08
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Новости Беларуси. О том, что нужно как можно раньше начинать говорить  с  ребёнком, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Многие считают, что рождается ребёнок и это ещё никто и ничто. На самом деле, ребёнок уже внутриутробно, когда он становится плодом, конечно, когда начинает шевелиться – это 4,5 месяца беременности, он уже всё слышит, он уже всё понимает. И лучше всего он слышит мужской тембр, поэтому папы уже внутриутробно должны инвестировать любовь в своего ребёнка, чтобы ребёнок был под защитой, чтобы не только чрево мамы – защита для ребёнка, а уже и тембр, и голос, и вибрации папы. То есть, вот этот закон: самая мощная фигура – это пирамида.

Так вот, пирамида – это на вершине я, ребёнок, а по бокам – мои родители.  

Инь-янь. То есть, мужское и женское начало, которое рождает нового человека, новую личность. И личность уже внутриутробная. Когда ребёнок рождается, он чётко понимает всё, и слышит,  и видит. И поэтому важно с ним разговаривать, как со взрослым. Важно говорить ему о хорошем, о красоте этого мира, важно прививать ему музыку.   

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

# общество # Дети и родители # Инна Третьяк

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