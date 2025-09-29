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Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае

29 сентября 2025 18:53
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Белорусские гребцы академического стиля на мажорной ноте завершили сезон, завоевав две медали Чемпионата мира в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 29 сентября команда вернулась на Родину.

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае-2

В национальном аэропорту спортсменов ждал теплый прием. Цветы, поздравления и жаркие объятия. Медалистов встречали представители федерации, родные и друзья. Елена Фурман и Татьяна Климович сели в одну лодку всего три месяца назад, и результат превзошел все ожидания. Бронза планетарного форума – это мотивация на будущее. Девушки с удовольствием делились впечатлениями от турнира и планами на будущее.

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае-4

Татьяна Климович, бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле:
Всегда рассматривается как четырехлетие олимпийского цикла, и планы есть. Будем стараться их реализовать. Первый раз мы с Леной сели в двойку 10 лет назад, но, к сожалению, наши пути тогда разошлись. И вот три месяца назад было принято решение сесть вместе. 

Проделали большую работу за такой короткий срок. И благодаря поддержке всей команды, нашей федерации, Министерства спорта и Национального олимпийского комитета у нас получилось добиться такого высокого результата.

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае-6

Елена Фурман, бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле:
Мы тренировались для этого, для хорошего результата. Просто нам немножко было сложновато с погодой, а так все хорошо. Все рады видеть нас, поздравляют.

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае-8

Евгений Золотой также поднялся на третью ступень пьедестала. Но он задержался в Китае. Белорус получил приглашение принять участие в новом турнире «Шанхайская регата». А это значит, что возможно медальная копилка наших гребцов еще пополнится.

# Гребля # Елена Фурман # Татьяна Климович

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