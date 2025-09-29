Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае

Белорусские гребцы академического стиля на мажорной ноте завершили сезон, завоевав две медали Чемпионата мира в Шанхае, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 29 сентября команда вернулась на Родину.

В национальном аэропорту спортсменов ждал теплый прием. Цветы, поздравления и жаркие объятия. Медалистов встречали представители федерации, родные и друзья. Елена Фурман и Татьяна Климович сели в одну лодку всего три месяца назад, и результат превзошел все ожидания. Бронза планетарного форума – это мотивация на будущее. Девушки с удовольствием делились впечатлениями от турнира и планами на будущее.

Татьяна Климович, бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле:

Всегда рассматривается как четырехлетие олимпийского цикла, и планы есть. Будем стараться их реализовать. Первый раз мы с Леной сели в двойку 10 лет назад, но, к сожалению, наши пути тогда разошлись. И вот три месяца назад было принято решение сесть вместе.

Проделали большую работу за такой короткий срок. И благодаря поддержке всей команды, нашей федерации, Министерства спорта и Национального олимпийского комитета у нас получилось добиться такого высокого результата.