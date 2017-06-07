«Хуже приходится детям, которых баловали. У них потом более серьёзные жизненные уроки, чем у недолюбленных»

Новости Беларуси. О взаимоотношениях братьев и сестёр в семье рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Иногда с точки зрения ребёнка, есть любимчик, и есть Золушка. И ребёнок, который считает, что он недолюблен, ревность элементарная к родительскому вниманию. Как родителям показать, что дети любимые со знаком равно?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Действительно, в каждой семье есть любимчик, а есть Золушки. А знаете, кому больше всего везёт? Золушкам. Потому что они становятся, действительно, востребованными членами общества.

Но страшнее всего, что им потом приходится учиться любить себя.

И хуже приходится тем, которых очень сильно любили, баловали. У них потом другие жизненные уроки и гораздо более серьёзные уроки, чем у тех, недолюбленных. Вы спросили: «Как показать?» Не надо ничего показывать. Надо быть естественным.