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«Хуже приходится детям, которых баловали. У них потом более серьёзные жизненные уроки, чем у недолюбленных»

07 июня 2017 18:09
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Новости Беларуси. О взаимоотношениях братьев и сестёр в семье рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Иногда с точки зрения ребёнка, есть любимчик, и есть Золушка. И ребёнок, который считает, что он недолюблен, ревность элементарная к родительскому вниманию. Как родителям показать, что дети любимые со знаком равно?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Действительно, в каждой семье есть любимчик, а есть Золушки. А знаете, кому больше всего везёт? Золушкам. Потому что они становятся, действительно, востребованными членами общества.

Но страшнее всего, что им потом приходится учиться любить себя.

И хуже приходится тем, которых очень сильно любили, баловали. У них потом другие жизненные уроки и гораздо более серьёзные уроки, чем у тех, недолюбленных. Вы спросили: «Как показать?» Не надо ничего показывать. Надо быть естественным.   

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

# общество # Дети и родители # Инна Третьяк

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