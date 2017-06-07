«Важно, когда родители не мешают, а помогают». Как подготовить ребёнка к садику и школе?

Новости Беларуси. Что можно сделать, чтобы ребёнок быстрее адаптировался к новому этапу жизни, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Ребёнок первый раз идёт в садик или в школу. Для него это стресс, отрыв от его привычного быта, привычного режима. Как помочь, что здесь могут сделать родители, чтобы защитить ребёнка от этого ненужного негатива, страхов?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Родители должны подготовить к этому моменту. Есть же игры специальные: играем «в садик», играем «в школу». Есть специальные дидактические материалы.

То есть, ребёнок уже должен идти и у него должен быть интерес, мотивация.

Олег Степанюк:

Когда ребёнок ожидает, исходя из этих игр, бесед о том, что это может быть – приходит в группу, в школу и понимает, что всё совсем не так радужно и всё не так интересно. И момент разочарования, может, какой-то момент недоверия к родителям может возникнуть?

Инна Третьяк:

А вот для этого и есть язык. Для этого и есть разговор по душам. Для этого и есть семья, как прочная опора. И, когда мама с папой видят, что ребёнок недоволен, а ребёнок это быстро проявляет – слезами или нежеланием идти в сад, вот здесь и нужно понимать, почему он не хочет этого делать.

Почему он не хочет идти в сад.

Олег Степанюк:

То есть, это – большая домашняя работа. Работа с ребёнком – слушать, слышать, самое главное.

Инна Третьяк:

Да. Это – участие в жизни ребёнка. И это – взаимодействие в садике, допустим, с воспитателем.

Это и есть взаимопомощь.

Когда родители помогают и своему ребёнку – это в их интересах, и помогают воспитателю – это тоже в их интересах. И воспитателю очень важно, когда родители не мешают, а помогают.