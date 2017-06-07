Всеволод Янчевский о сотрудничестве Беларуси и Молдовы в IT-сфере: обмен мыслями, идеями, опытом очень важен и полезен

Новости Беларуси. Около 3,5 тысяч новых рабочих мест создано в Парке высоких технологий в 2016 году. Об успехах Беларуси в IT-сфере и перспективах сотрудничества здесь 7 июня говорили с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 2016 года Павел Филип был министром информационных технологий и связи, поэтому неудивительно, что развитию IT-сферы он уделяет немало внимания. В частности, не один год продвигал идею электронного правительства.

Белорусскому ПВТ есть, что предложить. Это один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Сегодня здесь зарегистрировано 173 компании. А более 90% разработанного программного обеспечения продается в 67 стран. К слову, по экспорту компьютерных услуг на душу населения мы уже обогнали США, Индию, Россию и Филиппины.