Всеволод Янчевский о сотрудничестве Беларуси и Молдовы в IT-сфере: обмен мыслями, идеями, опытом очень важен и полезен

Новости Беларуси. Около 3,5 тысяч новых рабочих мест создано в Парке высоких технологий в 2016 году. Об успехах Беларуси в IT-сфере и перспективах сотрудничества здесь 7 июня говорили с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 2016 года Павел Филип был министром информационных технологий и связи, поэтому неудивительно, что развитию IT-сферы он уделяет немало внимания. В частности, не один год продвигал идею электронного правительства.
Белорусскому ПВТ есть, что предложить. Это один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Сегодня здесь зарегистрировано 173 компании. А более 90% разработанного программного обеспечения продается в 67 стран. К слову, по экспорту компьютерных услуг на душу населения мы уже обогнали США, Индию, Россию и Филиппины.
Всеволод Янчевский, директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий»:
Сегодня странам не очень большим, но крайне перспективным с точки зрения ІТ, как наша Беларусь и Молдова, в которых очень много сделано в части информатизации. Очень важно понять, как действовать в современном мире, в котором есть ряд очень острых проблем. Первая проблема – это колоссальная скорость изменений. С другой стороны, огромная конкуренция. Третья – отрасль ІТ и хай-тек – это прежде всего интеллект. А интеллект очень легко перемещается между границами, еще легче, чем капитал. С этой точки зрения заинтересованный обмен мыслями, идеями или опытом очень важен и очень полезен.
Впрочем, сегодня у Беларуси и Молодвы немало точек соприкосновения. Это надежный и проверенный партнер нашей страны. В прошлом году товарооборот составил более 217 миллионов долларов. В перспективе его намерены увеличить в два раза. В Молдове собирают белорусские троллейбусы, автобусы и тракторы. Знают на местном рынке наши продукты питания, лекарства и лесоматериалы.