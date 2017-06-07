«Действительно видно, что город становится краше»: как коммунальщики благоустраивают Логойск

Новости Беларуси. Коммунальщики Минской области дают отчет по программе благоустройства. Так, в Логойске могут похвастаться новыми тротуарами, остановками общественного транспорта и обустроенными парковками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, многое, что сделано - прямой ответ на обращения неравнодушных граждан, которым совсем не все равно, что делается вокруг. Специалисты благодарны за внимание и стараются привести в порядок районный центр.

Алексей Шапков, заместитель директора по проозводству Логойского коммунального хозяйства:

Чаще всего проводим работу по грядированию улиц, устранению ямочности на проезжей части. В рамках годового плана по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства проводится ремонт пешеходных дорожек. В настоящее время по ул. Заводской проводятся работы общей площадью 2160 кв. м. на сумму 8200 белорусских рублей.

Олег Ермаченко:

Каждый раз, приезжая сюда, глядя на то, что происходит, просто поражаешься: меняются дорожки, благоустраивается парк. На въезде в город вообще великолепно – хорошее озеленение. Действительно видно, что город становится краше.

Одна из проблем, которая периодически волнует логойчан - прорыв водопровода. Причина проста: трубы эксплуатируются более 30 лет и потому требуют ремонта.