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«Действительно видно, что город становится краше»: как коммунальщики благоустраивают Логойск

07 июня 2017 15:00
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Новости Беларуси. Коммунальщики Минской области дают отчет по программе благоустройства. Так, в Логойске могут похвастаться новыми тротуарами, остановками общественного транспорта и обустроенными парковками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, многое, что сделано - прямой ответ на обращения неравнодушных граждан, которым совсем не все равно, что делается вокруг. Специалисты благодарны за внимание и стараются привести в порядок районный центр.

«Действительно видно, что город становится краше»: как коммунальщики благоустраивают Логойск-1

Алексей Шапков, заместитель директора по проозводству Логойского коммунального хозяйства:
Чаще всего проводим работу по грядированию улиц, устранению ямочности на проезжей части. В рамках годового плана по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства проводится ремонт пешеходных дорожек. В настоящее время по ул. Заводской проводятся работы общей площадью 2160 кв. м. на сумму 8200 белорусских рублей.

Олег Ермаченко:
Каждый раз, приезжая сюда, глядя на то, что происходит, просто поражаешься: меняются дорожки, благоустраивается парк. На въезде в город вообще великолепно – хорошее озеленение. Действительно видно, что город становится краше.

Одна из проблем, которая периодически волнует логойчан - прорыв водопровода. Причина проста: трубы эксплуатируются более 30 лет и потому требуют ремонта.

«Действительно видно, что город становится краше»: как коммунальщики благоустраивают Логойск-4

Олег Борисевич, начальник водопроводно-канализационного хозяйства Логойского коммунального хозяйства:
В настоящее время в районе переулка Победы перекладывается 400 м центрального водопровода. Мониторим ситуацию на селе. Постоянно изучаем состояние наших водопроводных сетей, которое тоже оставляет желать лучшего. В частности, планируем в этом году летом переложить в деревне Августово 1950 м водопроводных сетей.

Логойск нуждается и в велодорожках. Этот вопрос городские власти взяли на карандаш. Ну а вот что в ближайших планах – так это строительство пешеходных дорожек к детсаду.

# общество # Коммунальное хозяйство # шапков алексей

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