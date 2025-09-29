Главы правительств стран ЕАЭС приняли участие в пленарной сессии форума «ИННОПРОМ»

В условиях глобальной нестабильности обеспечение технологического суверенитета – ключевой элемент выживаемости. Достигнуть его в одиночку сложно. Решить эту задачу можно только совместными усилиями. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин, приветствуя участников главной пленарной сессии форума «ИННОПРОМ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К дискуссии присоединились главы правительств стран ЕАЭС, лидеры государств-партнеров и руководители крупнейших промышленных компаний. Они также ознакомились с разнообразием идей и проектов, представленных на международной выставке. Промышленный комплекс формирует почти треть ВВП, и 3/4 экспорта. Стоит задача перехода от классического импортозамещения к опережающему развитию. Сегодня, когда мир находится на пороге перехода на новый технологический уклад, только технологический суверенитет и развитая производственная база позволят нам обеспечить рост национальных экономик.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Достигнуть технологического суверенитета в одиночку – архисложная задача. Ее решить можно только вместе. В этой связи важно, считаем, совместную работу по синхронизации объединений усилий с нашими стратегическими партнерами. В рамках Союзного государства Беларуси и России реализовано более 60 программ в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и многие другие. Пленарная сессия прошла под девизом «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В центре внимания – вопросы стратегического развития сотрудничества на Евразийском пространстве, продвижение конкурентоспособных технологий и новые шаги к формированию индустрии будущего. Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Сегодня мы говорим об облике промышленности будущего. От того, насколько активно идет модернизация мощностей, создаются новые предприятия, осваиваются перспективные рынки, внедряются современные технологии, решения на производствах, зависит и ситуация в экономике, и благополучие гражданам. Сильная собственная индустриальная база – это одна из основ национального суверенитета.