Что делать, если ребёнка обижают в школе: «Не будет же папа всё время бегать и разбираться»

Новости Беларуси. Как защитить ребёнка от нападок сверстников, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Детский коллектив. Иногда он довольно жестокий. Они находят «жертву» – мальчика-девочку, которую постоянно унижают. Почему так происходит? Почему выбирается какой-то определённый человек? Как родителям почувствовать, что с ребёнком – беда.

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Не думаю, что это незаметно ни учителям, ни воспитателям. Всё равно, когда-то это заметят даже, если ребёнок ничего не рассказывает. Как это видит родитель? Потому что он – самый главный человек, который чувствует своего ребёнка. Он видит, что ребёнок стал не таким. И, когда родитель по душам разговаривает со своим ребёнком, тогда всё становится ясно. Или – рано или поздно это прольётся. И прольётся именно свет на этот вопрос. Так вот, чтобы этот свет был не только дома, но и в школе, или в детском саду, родитель должен идти в этот коллектив и беседовать с педагогами. И, причём, найти такие слова, чтобы ребёнок остался на высоте.

Чтобы не получилось так, что ребёнок – ябеда и трус.

Я думаю, что родитель имеет право защитить честь и достоинство своего ребёнка, потому что никто не имеет права ущемлять интересы личности, интересы человека. Никто не имеет права свою агрессию и уж, тем более, рукоприкладство применять по отношению к человеку. И есть такой закон о защите прав детей, защите прав и свободы детей. Поэтому, я считаю, что это будет нормальным, если родитель будет эти права отстаивать, он имеет на это право.

Олег Степанюк:

Я с Вами абсолютно согласен, но иногда ребёнок встречается с такой ситуацией, когда папа говорит: «Ну, что ты, как девчонка ведёшь себя? Что ты, постоять за себя не можешь? Давай, дуй и отстаивай себя. Будь мужиком». И вот позиция отца в такой ситуации – это, действительно, воспитательный момент? Или это – просто отмахнуться от ребёнка?

Инна Третьяк:

Нет, ни в коем случае. Отмахнуться – нет. Во-первых, действительно, нужно научить это делать самостоятельно, потому что не будет же папа всё время бегать и разбираться, это – смешно. Другое дело, что, конечно, если там, допустим, какая-то проблема уже назрела, то можно прийти – и не просто можно, нужно прийти – в детский коллектив и понять, что же там происходит.

Потому что нужно выслушать все стороны.

Ребёнок – это самая главная сторона. Есть ещё сторона вторая, и есть ещё педагогический коллектив, который тоже имеет своё мнение. Так вот, когда родитель выслушает все стороны, он и сделает правильный вывод.