Сев озимых в Беларуси. Аграрии завершают закладку будущего урожая

По поручению Президента у аграриев остается буквально несколько дней до завершения посевных работ. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области 27 сентября обозначил предельные даты: на юге страны завершить кампанию до 3 октября, а в остальных регионах – до 1-го числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хозяйствах Беларуси аграрии плотно заняты заготовкой кормов, севом озимых. Работы ведутся с утра и до позднего вечера. На полях задействована вся имеющаяся техника. Темпы работ, погодные условия и урожай кукурузы говорят об одном: план по заготовке кормов будет перекрыт. Нет сомнений и в выполнении второй важной задачи – сева озимых зерновых.

Осенний день год кормит. Действительно осень – самый спрессованный период аграрного года. Надо собрать выращенный урожай, обработать почву и успеть посеять озимые культуры. Причем в этом году и погода устраивает постоянные экзамены крестьянам.

Анна Плытник, директор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Соблюдение сроков – это самая важная деталь в нашей посевной кампании, потому что опоздать – это недобор урожая. Ну и сильно рано начать тоже мы не сможем, потому что это перерастание, плохая перезимовка. Для этого и есть эти оптимальные сроки, в которые мы вкладываемся.

За сев в хозяйстве «Рогознянский» и Жабинковского района вот уже 20-й сезон отвечает механизатор Николай Мисиюк. Важны технологии и даже настроение сеятеля. Вот он – результат. Всходы озимой ржи уже ровные и крепкие. На очереди озимый тритикале. Трудятся и по выходным.

Александр Мисиюк, механизатор сельхозпредприятия «Рогознянский»:

Дня два-три, думаю, должны мы завершить.

– А в воскресенье работали?

– Работали. И в воскресенье, и в субботу работаем.

Так пахать Президент требует и от всей аграрной вертикали страны. Сразу после продуктивного и насыщенного визита в Россию в выходные глава государства инспектировал северо-восток Могилевской области, а заодно устроил экзамен профильному министру по сельхозработам в стране. «Не наведем порядок – голодными будем ходить!» Главное из поездки Лукашенко в Шкловский район.

Брестская область в эти сроки уложится. Уже засеяли 84 % озимых полей – это 210 тысяч гектаров. Для наглядного сравнения: по площади это как три Жабинковских района. В семи районах области пробуют новые семена из Центра селекции и семеноводства Орловской области России. Образцы показывают рекордную урожайность в мире – свыше 180 центнеров с гектара. АПК – отрасль стратегическая, обеспечивает продовольственную стабильность на внутреннем рынке.

Чем дальше человечество развивает современные технологии, тем больше увеличивается ценность качественной пищи. Важность земельных ресурсов с каждым годом возрастает. Поэтому Президент требует обрабатывать каждый клочок земли. В стране создан комплекс мер по развитию плодоовощеводства на 2025-2030-е годы. Определены объемы производства основных видов культур по годам и в разрезе областей. Но зачастую все риски невозможно свести к минимуму. Несмотря на это положительные сводки по картофелям. «Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе.