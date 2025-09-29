Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира в Шанхае

Белорусские гребцы академического стиля на мажорной ноте завершили сезон, завоевав две медали чемпионата мира в Шанхае. Сегодня, 29 сентября, команда вернулась на родину, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Позади волнение, напряжение и жесткая конкуренция. 17 часов перелета, и Елену Фурман и Татьяну Климович на родине ждал теплый прием. Олимпионики Юлия Бичик и Наталья Волчек знают не понаслышке, насколько трудно получить медали на чемпионате мира. Климович и Фурман сели в одну лодку только три месяца назад, и результат превзошел все ожидания. Сразу бронза планетарного форума. При том, что и Елена, и Татьяна – маститые спортсменки, у обоих за плечами по две олимпиады, но эта награда для них особенно дорога. Сегодня можно смело говорить о перспективах дуэта, а для спортсменов, конечно же, это главные игры четырехлетия. Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае.

Подготовка к миру проходила на родине. Призер Атланты, рулевая Ярослава Павлович, знала, что ее воспитанницы обязательно покажут высокий результат в Китае. В сентябре на чемпионате Европы U-23 ее же женская четверка стала чемпионами. Павлович сегодня – лучший коуч по женскому парному веслу.

Ярослава Павлович, старший тренер национальной команды Беларуси по академической гребле:

Мы решили объединить две одиночки и попробовать сделать двойку для того, чтобы завоевать медали. Они были готовы, мы это знали. Конечно, есть опасения всегда, есть волнение: как подойдут, чтобы не заболели, погода очень сложная, жарко. Мы верили, и наши надежды оправдались.

Сезон завершен, но не для нашего Евгения Золотого. На мире он также взял бронзу, но белоруса пригласили принять участие в новом турнире «Шанхайская регата», и, возможно. белорусская медальная копилка потяжелеет.