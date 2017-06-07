«Что делают мамы и это неправильно: берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него»

Новости Беларуси. О том, что ребёнку нужно давать проявлять инициативу, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Часто бывает так: у ребёнка ещё не развита речь, он идёт к маме, берёт за ручку, куда-то ведёт. Так вот, что делают мамы и это неправильно: они берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него. А нужно дать возможность ему проявить инициативу, ему выразить свои слова, свои эмоции, свои чувства, свои телодвижения.

Что он хотел этим показать.

Олег Степанюк, СТВ:

То есть, больше доверять ребёнку?

Инна Третьяк:

Конечно. Получается, что проще сделать самому всё. Мы даём ему свободу, и мы даём ему возможность развиваться.