Развод родителей: почему их ребёнок становится «старашечкой», а в новых семьях дети менее успешны в жизни?

Новости Беларуси. Какие опасности распад семьи может таить для психики ребёнка, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Развестись могут родители, но они разводятся не с ребёнком. Вообще, это – камень преткновения многих людей, потому что я не поверю, что есть такие семьи, в поколении которых не было ни одного развода. Бессознательно, разбивая свою семью, родители оставляют этот след на ребёнке. И получается, что вот эта несостоявшаяся семья откладывает след на ребёнке, и он думает, что он тоже не состоялся в этой жизни. И он становится такой «старашечкой», он становится таким хорошим, чтобы его заметили.

Потому что, на самом деле, он думает, что это он не состоялся, что это он – плохой.

Потому что семья создавалась для того, чтобы вот эта вершина треугольника была, эта вершина появилась, но, когда треугольник разрушился, вершина упала. Он всю жизнь поднимается на эту вершину, чтобы доказать: «Ну, я же есть. Я же здесь воплотился. И посмотри, какой я хороший». И часто получается так, что вот интересно, понимаете, каков психологический аспект: из-за того, что первая семья не состоялась и разрушилась, и этот ребёнок, или эти дети стараются, и, всё-таки, они выходят на вершину, чаще так и бывает – те дети становятся несостоятельными. Потому что в других семьях родители что делают: у них чувство вины из-за того, что их ребёнок остался без того внимания, которое могло бы быть в гармоничной семье. И они тогда это чрезмерное внимание и вот эти все «туси-буси» вкладывают в свои вторые семьи. И дети становятся разбалованные, ни к чему не пригодные, или проходят такой путь – может быть, они и находят себя, но уже в более зрелом возрасте. А в детстве они ничего из себя не представляют. Чаще бывает так. Потому что они воспитываются не по тем канонам, не по тем законам, по которым можно было бы их воспитывать, если бы не было вот этой психологической травмы разрушения семьи.

Олег Степанюк, СТВ:

Иногда дети становятся разменной монетой, предметом торга и шантажа. И иногда ребёнок манипулирует этими вещами.

Инна Третьяк:

А это – ещё хуже. Если Вы говорите о том, что ребёнок становится разменной монетой – это, вообще, получается, его нет.

И им манипулируют, как предметом, и ребёнок не развивается.

И он будет делать точно так же, как делали с ним родители.