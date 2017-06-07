«Есть случаи, когда вопрос затянут или в нем не разобрались»: Василий Герасимов провел прием граждан в Белоозерске

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику мобильных приемных. 7 июня помощник главы государства – инспектор по Брестской области Василий Герасимов встретился с жителями Белоозерска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На беседу с чиновником пришли около 20 человек. Многих интересовали вопросы трудоустройства, но были и те, кого привел отнюдь не личный интерес.

Например, житель Белоозерска Сергей Мартысевич адресовал вопрос, который волнует фактически весь город. Проблема в том, что к популярному у местных пляжу путь оказался заблокированным. Как выяснилось, территория водоема принадлежит рыбхозу, а вместе с ней и мост, по которому и добирались к зоне отдыха. Однако с тех пор, как хозяйство начало разводить редкие виды рыб, доступ для обычных людей к путепроводу перекрыли, опасаясь незаконного промысла. Долгие переписки не дали результата, а впереди летний сезон. И как быть? Для выхода из ситуации Василий Герасимов покинул кабинет и отправился прямо на место. Выслушав все за и против, инспектор решил вопрос. Пока временно, но мост все-таки для горожан откроют.