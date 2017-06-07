«Чадо – это, когда ребёнок перестаёт быть в человеческом облике и становится маленьким разносчиком всего»

Новости Беларуси. О том, что в любви к ребёнку нужно знать меру, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Родительская любовь к ребенку. Есть ли подводные камни, которые могут помешать ребёнку в дальнейшем?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям:

Конечно, всё хорошо в меру. Чаще всего бывает так, что родители, любя своё чадо – и именно это слово я сказала, потому что чадо – это, когда ребёнок перестаёт быть в человеческом облике и становится маленьким таким разносчиком всего в квартире, в детском саду, в школе. То есть, куда он приходит, он несёт с собой эту энергию разрушительную, и вследствие этого, с ним не могут справиться ни воспитатели, ни учителя.

И, естественно, родители тоже не знают, что с этим делать.

Так вот, всё начинается в семье, потому что семья – это именно тот очаг и тот хранитель человеческого добра, любви, созидания, творения, который идёт изначально, ещё внутриутробно, когда родители готовятся к тому, чтобы стать родителями, и когда ребёнок рождается.