Интервью Лукашенко Скабеевой: собрали ключевые заявления белорусского Президента

Новости Беларуси. Несмотря на все военные шаги, Запад боится новой масштабной войны с применением ядерного оружия. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Применение атомных боезарядов приведет мир к катастрофе планетарного масштаба, отметил белорусский лидер. Тем не менее в России готовы нажать на красную кнопку, если под угрозой окажется целостность границ и существование государства. Из угла только один выход – по прямой – подчеркнул Александр Лукашенко. Но сегодня еще есть возможность разрешить конфликт мирным путем – сесть за стол переговоров. Впрочем, вектор дипломатии, если посмотреть на политику коллективного Запада, за океаном развит крайне слабо. Какие еще посылы прозвучали в ходе разговора с российской телеведущей – в материале Полины Королевы.

Общее социальное, экономическое пространство. Паритет и единство мнений. На мировой арене сложно найти страны, между которыми выстроены такие же крепкие партнерские отношения, как между Беларусью и Россией. Конечно, история Союзного государства помнит и разногласия (в первую очередь по вопросам нефти и газа), но сегодня мы главные союзники. Особенно если речь заходит о суверенитете и независимости в условиях обострившейся военной обстановки на европейском пространстве. Украина – яркий тому пример. Беларусь разными способами пыталась привести стороны конфликта за стол переговоров (об этом еще будет сказано), но и спину России открытой не оставляла и не оставит. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в этом нет ничего удивительного.

Предотвращение провокаций на примере Мачулищ – посильная задача для Беларуси. Тем более что возможных диверсантов отслеживают совместно с силами российских специалистов – это расширяет географию поиска. Но что касается серьезных военных действий, здесь тоже соблюдены все меры предосторожности. Сегодня продолжается процесс размещения ядерного оружия в хранилищах на территории Беларуси. ​«Пусть враги, Оля, трепещут!» Президент рассказал Скабеевой о теперь уже ядерном потенциале Беларуси. Подробнее здесь. Кто-то опасается, что ядерные боеголовки сделают нашу страну целью номер один. Но Беларусь как независимое государство всегда была мишенью коллективного Запада. Показательным стал 2020-й год, когда протесты курировали из Европы. Сегодня Америка нацелена и уже частично присвоила суверенитет Украины – вмешательство очевидно. Чего стоят переговорные процессы на первых этапах СВО, которые по инициативе Зеленского (а прежде – политиков США) переносили все дальше от пространства СНГ. Внести разлад и встряхнуть постсоветское пространство был призван и небезызвестный контрнаступ. Но сегодня желания снабжать Украину оружием и продолжать войну поубавилось. Между Евросоюзом и США растут противоречия. ​«Вы наше зерно не взяли – нечего вам делать в Украине». Лукашенко о противоречиях между недавними «союзниками». Подробнее здесь.

Сегодня еще есть возможность разрешить конфликт мирным путем – сесть за стол переговоров. Впрочем, вектор дипломатии, если посмотреть на политику коллективного Запада, за океаном развит крайне слабо. Лукашенко: Зеленский сейчас «герой», шастает по всему миру. Я думал, он умнее. Читайте здесь.