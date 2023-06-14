«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»

Как на гомельском промгиганте выставили работников на десятки тысяч белорусских?

Одна знакомая хочет уволиться. Не увольняют, потому что некому работать.

Три паллета мы так и не нашли. Непонятно, куда они делись и что с ними случилось.

И что им ответили в профсоюзах?