«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»

«Закружило голову хмельную...»
«Закружило голову хмельную...»
Упала стопка шампанского.
Что скрыто от глаз обычных покупателей?
Одна знакомая хочет уволиться. Не увольняют, потому что некому работать.
Как на гомельском промгиганте выставили работников на десятки тысяч белорусских?
Три паллета мы так и не нашли. Непонятно, куда они делись и что с ними случилось.
И что им ответили в профсоюзах?
Если наниматель такие условия не создает, то материальная ответственность на работника возложена быть не может.
Мимо кассы ходу нет! «Народный контроль» включает режим ревизии уже в пятницу, 16 июня, в 20:40 на СТВ.