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«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»

14 июня 2023 18:14
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«Закружило голову хмельную...»

«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»-1

Упала стопка шампанского.

«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»-4

Что скрыто от глаз обычных покупателей?

Одна знакомая хочет уволиться. Не увольняют, потому что некому работать.

Как на гомельском промгиганте выставили работников на десятки тысяч белорусских?

«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»-7

Три паллета мы так и не нашли. Непонятно, куда они делись и что с ними случилось.

И что им ответили в профсоюзах?

«Паллеты мы так и не нашли». Продукция мимо кассы на белорусском промгиганте?! Разберётся «Народный контроль»-10

Если наниматель такие условия не создает, то материальная ответственность на работника возложена быть не может.

Мимо кассы ходу нет! «Народный контроль» включает режим ревизии уже в пятницу, 16 июня, в 20:40 на СТВ.

# Предприятия Беларуси # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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