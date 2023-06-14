«Вы наше зерно не взяли – нечего вам делать в Украине». Лукашенко о противоречиях между недавними «союзниками»

В разговоре с российской телеведущей Президент подчеркнул, что Беларусь (как независимое государство) всегда была целью коллективного Запада. Показательным стал 2020-й год, когда протесты курировали из Польши. Сегодня Америка нацелена и уже частично присвоила суверенитет Украины. Вмешательство очевидно. Чего стоят переговорные процессы на первых этапах СВО, которые по инициативе Зеленского (а прежде – политиков США) переносили все дальше от пространства СНГ. Внести разлад и встряхнуть постсоветское пространство был призван и небезызвестный «контрнаступ». Но сегодня желания снабжать Украину оружием и продолжать войну поубавилось. Между Евросоюзом и Америкой растут противоречия.

Ольга Скабеева, телеведущая «Россия 1»: Вы верите, что это последний шанс для Зеленского, если не сможет, то уже не будут накачивать деньгами?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно. Не только потому, что это. Не будут накачивать еще потому, что ситуация складывается у них непросто. Вы посмотрите, Европа вся поднялась. Вот если бы тебя, погруженного человека, спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши и других? Ты бы не поверила. Посмотри, на границе выстроились и не пускают туда ни сало, ни свиней, ни поросят: «Вы наше зерно не взяли – нечего вам делать в Украине, воюющей стране». То есть уже между ними трения пошли. А посмотрите в Европе. Все больше набирает обороты движение «мы плохо живем, а вы в это время миллиарды тратите на Украину». А в Соединенных Штатах Америки, плюс еще политическая кампания.

А возьмите Польшу. Стоило оппозиции заявить о митинге – больше полумиллиона, в Варшаве были улицы забиты народом, вышли. То есть уже начинается изнутри противодействие всему тому, что происходит. Вопрос в простом, люди правильно ставят: «А что, Украина стоит того, чтобы началась третья мировая война». То есть они уже взвесили, на одной чаше весов – Украина, как бы там ни было (справедливо – не справедливо), на другой – третья мировая война и уничтожение человечества. А то, что Америка уже почувствует, что такое война, это уже 100 %. Это того стоит? Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать.

«С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО

Тем временем Беларусь и Россия выполняют все договоренности в военной сфере. Сейчас идет процесс перевозки ядерного оружия из соседней страны в хранилища на нашей территории. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь готова ко всему и без колебаний ответит на агрессию.