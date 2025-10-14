Сирия, Иран, Газа... Почему Израиль постоянно переключается на разные военные цели? Объяснил Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: ХАМАС – движение суверенное, они за свой суверенитет бьются, сражаются, но тем не менее они сильно ресурсно и экономически зависят от Катара, кто-то от Ирана. Ну, от Ирана, кстати, не так сильно, больше от Катара. Это больше проект этих нефтеносных государств Аравийского полуострова. Они пошли на эту сделку, соглашение. Чем это закончится, пока непонятно. Мы помним, чем это изначально было.

Андрей Лазуткин, политолог:

ХАМАС приветствовал эту сделку.

Григорий Азаренок:

В ХАМАС записали видео даже в день присуждения Нобелевской премии, что давайте, давайте. Напомню, что первоначальный план – вообще всех палестинцев куда-нибудь выкинуть, сделать там ривьеру, евреи хотят там построить какой-то храм в местной мечети Аль-Акса, пускай строят там и так далее. Изначальный план был такой, на что ХАМАС сказал: нет, Дональд Фредович, мы на такое не согласны. И вот сейчас позиция поменялась, и как Батька сказал, вообще дайте вы людям уже жить нормально, дайте вы людям просто жить на своей земле.

Андрей Лазуткин:

Было заявление Путина на Валдае о том, что надо передавать контроль, например, Махмуду Аббасу, президенту Палестины, на территории. Но это противоречит плану Трампа. То есть там придумали какой-то совет, потом придумали какое-то правительство, которое тоже непонятно какое будет. И местные какие-то силы безопасности будут создаваться. Типа как в Косово.

Григорий Азаренок:

Подмандатная типа территория?



Андрей Лазуткин:

Ну, под мандатом Израиля, наверное, это будут силы безопасности, я так подозреваю. И реально, конечно, арабские страны хотят там, чтобы была какая-то власть более суверенная, чем то, что предлагает Трамп. Но пока это все разговоры на руинах. Потому что там невозможно жить. Там нет света, газа, воды. Это все некие споры о территории, которая еще не восстановлена. И тактика почему была такая у Израиля, сносить это все бульдозером? Чтобы люди оттуда сами уезжали. Они создавали невыносимые условия, чтобы люди переселялись. Это почему называли геноцидом? Это то и есть – когда вы вынуждаете людей уехать оттуда, где они живут. Но эта тактика не сработала, они боролись с ХАМАС методом выжженной земли, но это не получилось. И сегодня ХАМАС показал, что эта сетевая структура работает и что невозможно, даже ликвидировав, уничтожив, убив руководство, все равно ХАМАС как-то парализовать и вынудить их отступить от своих целей. Это не получилось, но в Израиле, мы видим, они переключаются постоянно на разные задачи. Вот они работали по Сирии, вот они работали по Ирану, пожалуйста, другие государства. В Газе все это время проходила операция. Операция была в Ливане. Потом, помните, «Хезболла», пейджеры. Они перебрасывают ресурсы на более перспективное направление. Здесь Трампу надо им, наоборот, подмахнуть. Потому что они считают, что Трамп – это главный их ресурс сегодня. При Трампе лучшие отношения США и Израиля, наверное, за все годы. И, конечно, они дорожат его расположением. Поэтому, если что-то надо сдать Трампу, они так и быть, откажутся от Газы, которая и так разрушена. Ну, что там можно делать сегодня? Курорт? Не курорт, это бред, конечно. В любом случае это будет территория, которую, может, еще 10 лет будут застраивать. И сколько туда вернется людей – большой вопрос. А вот война с Ираном возможна уже, допустим, завтра. Или какое-то обострение в Сирии. И там им надо будут американские гарантии, американское оружие. То есть они переключаются на более важный для них вектор.

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