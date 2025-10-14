Лазуткин: Трампу нужен пиар по Беларуси – мы ему это даём в руки, но за это надо выполнить условия

Андрей Лазуткин, политолог:

Американцам нужен какой-то пиар по Беларуси. Трамп хочет переизбираться либо выходить на какой-то новый срок с Вэнсом, еще как-то. И внутри США нужна постоянная повестка, что вот я побеждаю здесь, побеждаю там. Мы ему это даем в руки. Будет тебе пиар, все, что хочешь. Мы организуем такой пиар, тут будет перевернутая страница, что ты там замирил Беларусь с американцами, все стало хорошо, но за это надо выполнить определенные условия. Первое – безопасность. Второе – это санкции.

Санкции в США вводятся Минфином, и Минфин подчиняется Президенту, это Министерство. А вторая часть вводится как раз законами. То, что принято двумя палатами, то должно и отменяться двумя палатами. А Трамп все-таки не лидер партии, он Президент. И чтобы все республиканцы проголосовали за отмену законопроекта, надо каждому занести деньги. То есть надо, чтобы вы покупали лоббистов, это американская система, они приходили к конгрессменам, они брали эти деньги, говорили: ну ладно, я взял бабки, значит, я голосую, как вы хотите. Трамп не может позвонить, как товарищ Сталин, и сказать: так, конгрессмены мои, все, значит, голосуем за законопроект, который выгоден Лукашенко, потому что я так договорился. У него нет этой полноты власти, и вообще вся американская система построена на этом лоббизме. Это узаконенная коррупция. Против вас что-то ввели один раз, а потом вы это можете отменять 30 лет.

Надо понимать, что то, что касается этого акта о Беларуси, скорее всего, это все отменено не будет. Это сложно. И в данном случае уже просто есть рабочие схемы для нас по обходу этих всех запретов, по финансовым вопросам. Мы же все это отработали. И Президент, он когда говорил на прошлом еще совещании 17 сентября, он сказал, что многое мы уже научились делать в плане обхода санкций. И они не так много могут нам предложить. Но все равно это все не так важно, пока рядом идет война. Война – это первоочередно, а все, что вы нам потом еще предложите, это хорошо. Но даже если вы просто войну остановите, это уже будет для нас нормальным, мы сможем не тратить наш бюджет на гонку вооружения, а спокойно работать дальше.

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