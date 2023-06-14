«С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО
Новости Беларуси. Беларусь и Россия выполняют все договоренности в военной сфере. Об этом накануне заявил Президент в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Александр Лукашенко вспомнил времена, когда между союзниками были споры (в первую очередь по вопросам газа и нефти). Но и тогда, несмотря на разногласия, глава нашего государства подчеркивал важность дружеских, крепких отношений и предупреждал: придет время, когда придется спиной к спине стоять и отстреливаться. И пускай некоторые журналисты, особенно в России, к подобным дальновидным прогнозам отнеслись скептически, сегодня ситуация понятна.
Расширение НАТО, попытки Запада поглотить суверенные государства, обострение военной обстановки во всем мире. Впрочем, далеко за примерами ходить не нужно. СВО в Украине стала одной из центральных тем разговора. Ольгу Скабееву интересовала роль Беларуси в этом конфликте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Честно признаюсь, никогда передо мной руководство России не ставило вопрос, в том числе Путин, чтобы я ввязался в эту операцию. Но я тогда бросил такую крылатую фразу – тоже так скептически, особенно ура-патриоты восприняли у вас – я говорил: мы не позволим стрелять в спину русскому человеку. Было сказано. Это наша роль в этой войне. И знаете, даже когда россияне вошли фактически в Киев, я это видел, на окраинах стояли, с тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла.
Ольга Скабеева, телеведущая «Россия 1»:
Разные были времена. Но у нас в России все бесконечно вам благодарны. И за помощь, и за то, что так сейчас происходит. Иной раз складывается ощущение, что Россия одна против не просто блока НАТО – 51 государство помогает Украине. И вот есть такой брат, друг, товарищ – это, конечно, дорогого стоит.
Александр Лукашенко:
Здесь нет ничего необычного. Мы имеем с Российской Федерацией договор, по которому у нас фактически единая армия. Мы ругались, дрались по всем направлениям, но наши вооруженные силы (ваш Шойгу и наш Хренин и до него) сохранили единство. В случае агрессии против нас или какой-то заварухи, как здесь, в той ситуации у нас есть роль, прописанная в этом плане. Она на этом направлении. У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут.
Ольга Скабеева:
А вы как-то для себя формулировали, думали? Что должно стать причиной, триггером, чтобы вы сапогом вступили в СВО?
Александр Лукашенко:
Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить. Многие говорят: «Ну, Батька, вы же знаете, он такой». Да. Я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать 10 миллионов на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия.
Ольга Скабеева:
То, что на границе происходят вылазки – это еще не агрессия? Атака в Мачулищах – это еще не агрессия?
Александр Лукашенко
Нет, это далеко еще не агрессия. С такими «мачулищами» мы справляемся и справимся. И с границей тоже. Это провокации.
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