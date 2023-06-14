«С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО

Новости Беларуси. Беларусь и Россия выполняют все договоренности в военной сфере. Об этом накануне заявил Президент в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пусть враги, Оля, трепещут!» Президент рассказал Скабеевой о теперь уже ядерном потенциале Беларуси

Александр Лукашенко вспомнил времена, когда между союзниками были споры (в первую очередь по вопросам газа и нефти). Но и тогда, несмотря на разногласия, глава нашего государства подчеркивал важность дружеских, крепких отношений и предупреждал: придет время, когда придется спиной к спине стоять и отстреливаться. И пускай некоторые журналисты, особенно в России, к подобным дальновидным прогнозам отнеслись скептически, сегодня ситуация понятна.

Расширение НАТО, попытки Запада поглотить суверенные государства, обострение военной обстановки во всем мире. Впрочем, далеко за примерами ходить не нужно. СВО в Украине стала одной из центральных тем разговора. Ольгу Скабееву интересовала роль Беларуси в этом конфликте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно признаюсь, никогда передо мной руководство России не ставило вопрос, в том числе Путин, чтобы я ввязался в эту операцию. Но я тогда бросил такую крылатую фразу – тоже так скептически, особенно ура-патриоты восприняли у вас – я говорил: мы не позволим стрелять в спину русскому человеку. Было сказано. Это наша роль в этой войне. И знаете, даже когда россияне вошли фактически в Киев, я это видел, на окраинах стояли, с тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла.