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Беларусь сможет блокировать иностранные медиа в интернете. На что направлен новый законопроект о СМИ?

14 июня 2023 18:18
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Новости Беларуси. Важные вопросы сегодня, 14 июня, в центре внимания сенаторов. Речь о защите национальной безопасности в области массовой информации. На заседании 10-й сессии Совета Республики одобрили законопроект, касающийся СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь сможет блокировать иностранные медиа в интернете. На что направлен новый законопроект о СМИ?-1

Он направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, а также защиту государственных и общественных интересов. Сегодня в качестве инструмента разрушения мира и стабильности, разжигания межгосударственных конфликтов все чаще используют информационное давление, фейки и вбросы. Поэтому одна из важнейших задач – продвижение и укрепление государственной позиции в интернет-пространстве. Обновленный закон должен стать адекватным рычагом противодействия деструктивным силам в медийном поле.

Беларусь сможет блокировать иностранные медиа в интернете. На что направлен новый законопроект о СМИ?-4

Андрей Шишкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Законопроект содержит ряд новаций. Это и введение ответных действий против недружественных стран, которые ввели определенные санкции против белорусских СМИ и белорусских журналистов. Он предусматривает введение ответных действий против таких СМИ, также это расширение перечня условий, по которым могут быть заблокированы иностранные СМИ в интернете. В том числе закон предусматривает, что сделать это можно будет и потому, что в состав редколлегии пагубных СМИ входят лица, которые занимаются экстремистской деятельностью.

Беларусь сможет блокировать иностранные медиа в интернете. На что направлен новый законопроект о СМИ?-7

Также сенаторы сегодня ратифицировали протокол к соглашению Беларуси и России о региональной безопасности. Ратификация протокола отвечает национальным интересам нашей страны и направлена на урегулирование вопросов дислокации соединений и воинских частей российской части региональной группировки войск, а также объектов военной инфраструктуры России, которые обеспечивают их функционирование в Беларуси. Сегодня на сессии Совета Республики одобрен ряд и других законопроектов.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Шишкин # Фотофакт

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