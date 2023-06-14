Лукашенко: Зеленский сейчас «герой», шастает по всему миру. Я думал, он умнее

Применение атомных боезарядов приведет мир к катастрофе планетарного масштаба, отметил белорусский лидер. Тем не менее в России готовы нажать на красную кнопку, если под угрозой окажется целостность границ и существование государства. Из угла только один выход, по прямой, подчеркнул Александр Лукашенко. Но сегодня еще есть возможность разрешить конфликт мирным путем: Сесть за стол переговоров. Впрочем, вектор дипломатии, если посмотреть на политику коллективного Запада, за океаном развит крайне слабо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока возможно, давайте договоримся. Но они Володе Зеленскому не дают договориться, да и он сам хорош. Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных. Но есть распиаренная верхушка во главе с нашим товарищем Володей Зеленским. Он сейчас «герой», шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. И потом. В Украине люди хотят жить. Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли.

Вот смотрите. «Контрнаступ» 4-5 числа начался, но вы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время у украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 – раненых. Почти 120-150, кто как подсчитает, тысяч. И «Бредли» горят, и «Леопарды» горят. Но что удивительно, россияне научились воевать. Контрнаступление, идет кулак, там 30-50 танков, люди идут тысячами – контрнаступление идет, ему же надо перед Вильнюсом продемонстрировать все это – и они не доходят даже до переднего края российской обороны.