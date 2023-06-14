Зеленский сейчас Володя или гнида? Вот что Лукашенко ответил на вопрос Скабеевой
Новости Беларуси. Несмотря на все военные шаги, Запад боится новой масштабной войны с применением ядерного оружия. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Применение атомных боезарядов приведет мир к катастрофе планетарного масштаба, отметил белорусский лидер. Тем не менее в России готовы нажать на красную кнопку, если под угрозой окажется целостность границ и существование государства. Из угла только один выход – по прямой – подчеркнул Александр Лукашенко. Но сегодня еще есть возможность разрешить конфликт мирным путем – сесть за стол переговоров.
Надо напомнить отдельным лицам, для которых Беларусь стала агрессором, Александр Лукашенко с первых дней СВО нацеливал соседние страны на мирное урегулирование конфликта. Был разговор и с Зеленским.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорю: Володя, война на твоей территории. Он: вот, они такие… Говорю: я все понимаю: агрессоры я и Путин, все агрессоры. Но война-то у тебя. Люди тебя не поймут. Пройдет время – тебя проклинать будут люди. Остановись.
По-всякому мы пытались как-то на него выйти. Я же не просто выходил. Да, я с ним разговаривал. А потом я звоню Владимиру Владимировичу: слушай, надо вот это. Ты как? – Да. Постоянно курс на мирное урегулирование.
Ольга Скабеева, телеведущая «Россия 1»:
А вы так сказали: Володя Зеленский. Зеленский он сейчас Володя или, вас же процитирую, гнида?
Александр Лукашенко:
Да я уже с ним, и ни с гнидой, ни с Володей, не разговариваю, поэтому даже не знаю как. Но у меня нет к нему какой-то озлобленности. Если бы на его месте, извини меня, Путин был, я бы на него был злой, потому что человек соображает, что он делает, он знает, что такое война, он военный человек. Володя Зеленский – он не специалист, не профессионал, хотя он вырос, он за это время вырос, он вкусил этой должности до СВО, поэтому он должен был понимать. Ну и потом, если ты в эту телегу впрягся, дорогой мой, так ты уже отвечай. Он не понимает сам, что он творит. Еще по многим вопросам. Кое-что он уже освоил. Поэтому можно и Володя.
Ольга Скабеева:
А можно и не Володя.
Александр Лукашенко:
Можно… Слушай, он мне предлагает: давай поговорим. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу. Министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда. Первый раз сели во Львове, ведем переговоры. Вроде бы нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: давайте в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен! Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами? Хотите разговаривать, давайте разговаривать. А потом в Эмираты. Я говорю: вы что, с ума вообще сошли? Мы в Эмираты полетим вести с вами переговоры – рядом живем. Давайте в вашем огороде, если вы хотите, давайте в нашем. Они готовы были ехать в наш. Но вы знаете, сейчас трения между Зеленским и военными. То, что я не предполагал, а предсказал несколько месяцев назад. Мы это видели, что пошли трения. За что люди гибнут? Военные же это видят больше, чем кто. А Зеленский там со своей частью от американцев начинает их толкать. Идут там мобилизованные эти. Людей с деревни, городов похватали малых, которым деваться некуда. И вперед. Вот это было наступление. Вперед, как они говорят, пушечное мясо бросили. Это цитата из переговоров всушников.
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