Лазуткин рассказал, почему в Беларуси переходят на детские дома семейного типа

Андрей Лазуткин, политолог:

Чем плохи детдома старого типа, то, что было особенно в 90-е годы? Во-первых, контингент, который оттуда выходил в те годы, не у всех хорошо складывалась жизнь. Кто-то потом попадал в места не столь отдаленные. Возвращаясь потом обратно, они начинали в своем родном детдоме насаждать некую систему, а-ля авторитета какого-то, сбор дани и что похуже. Потому что половые предпочтения формируются в таком раннем возрасте, и когда ребенок в семье растет, пускай и в большой, пускай их 8 человек или 10 в коттедже, это одно. Когда помещение по типу детдома, интерната, как это было раньше, там возникают вопросы. И, к сожалению, потом люди выходят... Вот он нормальным родился, а пожив там в определенной среде, его могут немножко испортить, мягко говоря. То есть эти вещи надо отслеживать, смотреть, кто в этот дом вносит спонсорскую помощь, кто им помогает, что это за добрый дядя. А, может, он потом этого ребенка берет к себе, например, на выходные, типа чтобы пожил в семье немножко. А что он там с ним делает, это другой вопрос. В 90-е годы, когда было мало контроля у нашего государства, всякие нехорошие вещи происходили. Поэтому решение Президента – перейти на те самые дома семейного типа.

Чтобы у человека нормально сформировалась психика, нормальные половые предпочтения, чтобы он адаптирован был, все-таки надо, чтобы он жил в среде, похожей на семью. Кроме того, мы же предоставляем этим детям льготы определенные. Мало просто получить деньги, надо уметь ими распоряжаться. Вот ребенок получает деньги, не имеет опыта социализации, он берет и тратит все на себя сразу. А потом месяц ходит голодный, ничего не ест. То есть даже базовых навыков не формируется, как вообще во взрослой жизни получать зарплату, как ее откладывать, делить. А мы этому человеку потом даем квартиру. Как он будет ею распоряжаться? Поэтому надо все-таки его готовить, социализировать.

И был другой еще метод. То есть нам западники, особенно итальянцы, например, предлагали: у вас есть дети, давайте мы будем усыновлять. И были всякие пособники и посредники, которые как раз возили детей сначала полечиться туда-сюда. А в это время итальянские семьи присматривались. Как, знаете, машину берешь на тест-драйв посмотреть: ну, нормально, можно брать. Или нет, не подходит. И потом они наших детей усыновляли, потому что в Европе белого ребенка усыновить невозможно сегодня. Ну, может быть, Украина делает погоду сейчас, но раньше китаец, индус, африканец, да, это можно было. Так и в США. Белый славянский ребенок – это была большая роскошь для западных семей. Они его усыновили в США, а потом он им не понравился по каким-то причинам. Его тогда как на улицу выбрасывают? Вы его обратно в Россию не привезете или в Беларусь. Ну что это такое? Не говоря о том, что там есть Штаты с однополыми браками, есть европейские государства, где все это разрешено. И получается, по документам одни люди усыновили, потом ребенок где-то еще живет непонятно с кем. Короче, масса этих проблем, и вот дома семейного типа – это реально выход. Да, пускай будет там 10 детей, пускай это все-таки в чем-то отстает от нормальной большой семьи, но тем не менее это гораздо лучше на порядок, чем то, что могло бы быть. Поэтому честь и хвала этим людям. Понятно, что они некоторую зарплату получают, но все равно. Это надо иметь выдержку огромную, надо иметь воспитание соответствующее, надо иметь зачастую образование для этого всего. И люди, конечно, молодцы. Поэтому их награждают на уровне Палаты представителей, а то и Президента.

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